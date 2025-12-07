El polo gastronómico e inmobiliario con bosque propio.

En el oeste de la provincia de Buenos Aires, un área verde de 640 hectáreas se destaca por su aire similar a los paseos de Cariló. Se trata de Parque Leloir, una microzona que comenzó a tomar forma gracias al ferrocarril Sarmiento y que cobró fuerza en la década del 90 al unificarse la autopista 25 de Mayo con el Acceso Oeste.

Ubicado en el kilómetro 26 de este corredor, a solo 13 kilómetros de la General Paz y a 1500 metros del Camino del Buen Ayre, Parque Leloir se convirtió en un polo gastronómico de primer nivel, rodeado por proyectos inmobiliarios que consolidan un nuevo corazón urbano en la zona oeste.

Este barrio concentra la mayoría de su oferta en la avenida Martín Fierro, donde conviven propuestas gastronómicas, hoteleras y oficinas con importantes marcas. Parque Leloir tiene verde, servicios y cercanía, un combo que permite una vida urbana sin perder el contacto con la naturaleza.

El hotel Merit by Amerian, inaugurado hace apenas un año, refleja el potencial de la zona. Germán Tavella, empresario inmobiliario clave en el área, detalló que en el radio viven tres millones de personas, equivalente a la población de Uruguay, y que el 12 por ciento pertenece al segmento socioeconómico ABC1, lo que implica 360.000 consumidores potenciales.

Desde hace tres o cuatro años, Parque Leloir experimenta un fenómeno de residencialización. Tavella recordó que en 2008 participó en el primer proyecto de oficinas, Bureau Leloir, y hoy la zona cuenta con cerca de 1200 oficinas que se alquilan a precios que oscilan entre US$15 y US$25 por metro cuadrado, similar a algunos polos corporativos de la Ciudad Autónoma.

La pandemia aceleró la transformación de quintas de fin de semana en proyectos residenciales para compradores que buscan reducir el tamaño de sus viviendas sin perder el entorno natural. Actualmente, hay 250 departamentos terminados y más de 1000 unidades en construcción distribuidas en 15 emprendimientos.

Cuánto cuesta un departamento en Parque Leloir

Uno de los desarrollos recientes es Vie Vert, del Grupo Habitti, que ofrece departamentos para el segmento ABC1 con precios que subieron de US$2000 a US$3000 por metro cuadrado. Los valores van desde US$450.000 para unidades de 150 m² hasta US$600.000 para las de 200 m².

El perfil del comprador típico, según Tavella, es de mediana edad o mayor, con hijos grandes o sin hijos, que buscan dejar sus casas en countries cercanos. El emprendimiento Le Rêve, también del Grupo Habitti, se presenta como un condominio cerrado con 155 departamentos y una plaza comercial que incluye locales y oficinas, ubicado sobre la avenida Martín Fierro.

Le Rêve contará con amenities como áreas wellness, coworking, cavas privadas, piscinas y un parque central de 7000 m², además de 410 cocheras cubiertas y seguridad física. La primera etapa de 44 unidades se entregará en 30 meses, con precios iniciales de US$2700 por metro cuadrado, que se proyecta aumenten un 25% al finalizar el proyecto.

El corredor oeste posee una decena de desarrollos en marcha y varios proyectos adicionales en calles internas. La inversión hotelera también crece, impulsada por la demanda generada por parques industriales cercanos.

Leandro Molina, director general de Zonaprop, destacó en diálogo con La Nación que la inversión en infraestructura y desarrollos urbanos impulsó el crecimiento de la zona oeste. Según sus datos, la oferta de desarrollos creció un 27 por ciento respecto a febrero de 2024, mientras que la demanda aumentó un 55 por ciento en un año, y los avisos crecieron un 11 por ciento.

Los precios del metro cuadrado oscilan entre US$2000 y US$3000, con variaciones según el proyecto, reflejando un mercado en plena expansión y con gran potencial.

La avenida Martín Fierro es el eje del crecimiento inmobiliario por contar con menos restricciones para la construcción. La historia de Parque Leloir se remonta al siglo XIX, cuando Alejandro Leloir comenzó a adquirir tierras que luego expandió su familia, incluyendo la creación de un parque de 70 hectáreas con una laguna diseñada por Carlos Thays.

El "fenómeno Leloir", según Molina, responde a la expansión del trabajo remoto y la reducción de la presencialidad, que permitió que muchos bonaerenses busquen opciones residenciales fuera de la Ciudad Autónoma, pero cerca. Además, la demanda de casas en la zona creció un 39 por ciento, con una oferta un 90% mayor que en la ciudad de Buenos Aires.