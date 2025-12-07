La situación en Vialidad Nacional sigue siendo preocupante. En la provincia de Chaco, desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) advierten que los trabajadores perciben sueldos por debajo de la línea de la pobreza y no reciben ningún tipo de aumento hace más de un año.

A pesar del contundente rechazo del Congreso al decreto que proponía su disolución, sumado un freno judicial, el organismo sigue sumido en una profunda crisis. Desde la Comisión Directiva de la Seccional chaqueña afirman que el desfinanciamiento es "caótico" para sus empleados, que no tienen prácticamente recursos para afrontar sus tareas diarias.

Los efectos del desfinanciamiento y los recortes del gobierno de Javier Milei impactan en la seguridad de las rutas nacionales: los miles de kilómetros de rutas que deben ser atendidas por la repartición vial no solo continúan en un estado deplorable, sino que no se cuenta con fondos para llevar adelante tareas esenciales.

En la provincia conducida por Leando Zdero, los gremialistas manifiestan que el escenario “es abrumador, el salario no alcanza" y esto "empuja a desarrollar otras actividades en los horarios que se pueden”, indicaron. En ese sentido, detallaron que “hasta el horario" de la jornada laboral fue modificado y, de esta manera, empujarlos "al cansancio y por ende a renunciar”.

Además, a todos estos factores negativos se les agrega los planes de reestructuración que incluyen la implementación de un "retiro voluntario" que el sindicato interpreta como “la mejor manera de encubrir despidos”. "La administración tiene en sus planes achicar más, con nuevos despidos aunque no sabemos cuándo puede suceder y eso es lo que permanentemente nos tiene preocupados, pero estamos siempre alerta y en pie de lucha", apuntaron.

Desidia en Chaco por obra pública y falta de inversión privada

En medio de este panorama, el secretario general de la UOCRA Chaco, Ariel Ledesma, alertó que la paralización de la obra pública y la falta de inversión privada generan un fuerte impacto en los trabajadores.

Ledesma advirtió que la situación es especialmente crítica en Resistencia, donde la falta de nuevos proyectos genera mayor desocupación: “En el interior algo se mueve con obras de paneles solares, pero en la capital necesitamos urgente reactivación. Esperamos que el Intendente y el Gobierno tengan una mirada especial para impulsar el trabajo formal que tanta falta hace”, afirmó en declaraciones para CIUDAD TV.

Según la consultora Politikón, el monto asignado por Nación para obras públicas en territorio chaqueño es de apenas $5.486 millones, lo que implica una caída del 78% en términos reales con respecto al presupuesto actual destinado a estas iniciativas.

El Presupuesto Nacional 2026 prevé un gasto total para la provincia del Chaco de $2,20 billones, de los cuales una proporción significativa corresponde a programas de asistencia social y jubilaciones, pero los recursos para infraestructura y obras públicas, que son cruciales para el desarrollo provincial, sufren una reducción alarmante.