La marca de autos más beneficiada por el nuevo cupo para importar sin aranceles.

El Gobierno argentino confirmó la lista oficial de marcas y modelos de autos que podrán ingresar al país sin pagar el arancel aduanero habitual del 35 por ciento durante 2026. La medida forma parte de un plan que busca facilitar la importación de autos eléctricos e híbridos para abaratar precios y fomentar el uso de tecnologías más limpias.

Por medio de una resolución publicada el 3 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, el secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, anunció que el cupo para 2026 será de 50 mil vehículos sin arancel. Estos autos deberán tener un precio en puerto de origen (valor FOB) inferior a 16 mil dólares y contar con algún tipo de electrificación en su mecánica: eléctricos puros, híbridos, híbridos enchufables o mild hybrid.

El cupo se divide en dos grupos: 25 mil unidades para terminales con fábricas en Argentina (Adefa) y 25 mil para importadores sin producción local (Cidoa). Para 2026, la asignación favoreció más a los importadores, con 30.720 autos, mientras que las terminales locales podrán ingresar 19.280 vehículos.

Cuáles son las marcas más beneficiadas por esta medida

Entre las marcas más beneficiadas para 2026 aparecen Ford, que podrá importar 10 mil Territory Hybrid sin pagar aranceles, Chevrolet con 4.080 unidades entre Spark EUV y Captiva HEV, BYD con 3.700 vehículos de varios modelos y Chery con 3.230 unidades de distintos SUV y sedanes.

Además, se destacan novedades para el mercado argentino como la llegada de modelos electrificados de Leapmotor (con 1.900 unidades que traerá el Grupo Stellantis) y Citroën (que sumará 1.700 unidades de sus E-C3 y C4 Hybrid). También se incorporan marcas y modelos nuevos a través de importadores, como el citycar eléctrico chino Lanzhou Zhidou, crossovers Dongfeng, y vehículos de Link&Co, Forthing, Suzuki y Changan, entre otros.

También se publicó el cupo remanente de 2025, con casi 10 mil unidades que no fueron usadas por algunas automotrices y que podrán ingresar antes del 31 de enero de 2026. Entre ellas se incluyen seis Volkswagen ID.3 que no fueron traídos por Volkswagen Argentina, sino por otra empresa importadora.

En el sector se esperan movimientos interesantes para 2026, con un mercado que ya mostró un crecimiento del 36 por ciento en patentamientos respecto a 2023, alcanzando unas 611 mil unidades estimadas.

Entre los autos más esperados están el BYD Seal 5, el Chery Arrizo 8, y la Ford Territory Hybrid, aunque hay quienes cuestionan que esta última mantenga precios similares a las versiones que tributan aranceles. También genera expectativa la llegada de modelos como el Suzuki Across (gemelo de la Toyota RAV4), que podrían ofrecer mejores opciones en precio y equipamiento.