Los nuevos modelos de autos que llegan en 2026.

El 2026 promete ser un año sin precedentes para el mercado automotor argentino, con un récord histórico en lanzamientos de nuevos modelos y marcas. Esta ola de novedades se origina tras la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de abrir las importaciones de vehículos y facilitar su ingreso mediante un cupo sin aranceles, una medida que ya empezó a aprovechar diversas marcas chinas.

Esta apertura no solo trajo un aluvión de lanzamientos en la segunda mitad de 2025, sino que también prepara el terreno para que en 2026 varias marcas chinas desembarquen con fuerza, algunas incluso con planes de producción regional en fábricas ubicadas en Brasil. Esto representa un desafío para las marcas tradicionales que, tras un año complicado con el fin de producción de modelos emblemáticos como los Renault Sandero, Stepway, Logan, Alaskan, Nissan Frontier y Volkswagen Taos, mantienen una postura cautelosa respecto a sus futuros lanzamientos.

A pesar de este panorama, la industria local no se quedará quieta y prepara varios lanzamientos relevantes para el año próximo. Entre ellos destaca la pick-up Renault basada en el Concept Niágara, que será fabricada en la planta de Santa Isabel, Córdoba. Además, se esperan nuevas variantes de la Ford Ranger producida en Pacheco, y versiones con caja automática y tracción 4×4 de la Mercedes-Benz Sprinter que se fabrica en Virrey del Pino.

Además, entre los lanzamientos confirmados para el mercado argentino, se incluyen modelos que debutarán antes de fin de 2025 y una extensa cantidad para 2026. Entre los pendientes de este año figuran el BMW X3, BMW Serie 3 “50 Jahre 3-Series”, Forthing T5, GAC Empow y Nissan Kicks.

Crece la oferta de vehículos chinos

Para 2026, la oferta se intensifica con una abrumadora presencia de vehículos chinos, que representan alrededor del 90 por ciento de los modelos anunciados. Marcas como Aion, Arcfox, Baic, BYD, Changan, Chery, DFSK, Dongfeng, Forthing, Haval, Leapmotor, Lynk&Co, Xpeng y Zhidou, entre otras, prometen una variedad sin precedentes en el mercado local, tanto en vehículos eléctricos, híbridos, como en modelos convencionales.

En ese sentido, las marcas tradicionales están enfrentando un contexto complejo, con una producción local reducida y un mercado que podría saturarse. Algunos analistas plantean dos posibles escenarios: que los chinos compitan principalmente por prestaciones y equipamiento sin bajar precios, o que inicien una guerra de precios que afecte a las marcas locales, especialmente en segmentos bajos.

La lista de nuevos modelos que llegarán a Argentina en el 2026

Aion UT

Aion V

Alfa Romeo Junior

Arcfox S5

Arcfox T1

Arcfox T5

Arcfox Kaola S

Audi Q6

Audi A5 Avant

Avatr 06

Baic BJ40 Pro

Baic X55 Hybrid

Baic X7 Hybrid

Bestun T77

Bestun T99

BMW X1 Turbodiesel MildHybrid

BMW M5 Touring

BYD Dolphin G

BYD Seal 5

BYD Shark

Citroën C3 Hybrid Max

Citroën C4 Hybrid Plus

Citroën C5 Aircross

Citroën Berlingo (Europa)

Changan Eado

Changan Uni T

Chery Arrizo 8

Chery Tiggo5 Hybrid

Chery Tiggo8 Hybrid

Chevrolet Captiva Hybrid

Chevrolet Equinox

Chevrolet Sonic

Deepal S05

DFSK Glory 500 Hybrid

Dongfeng Box

Dongfeng Huge

Dongfeng Mage

DS Numer 8

Forthing M4

Forthing S50EVK

Forthing SX5G

Ford Ranger Cabina Simple

Ford Ranger Cabina Chasis

Haval H7 Hybrid

Haval V7 Electric

Honda City

Honda WR-V

Jeep Avenger

Kaiyi X7

Kia K4

Kia Sorento

Kia Tasman

Leapmotor B10

Leapmotor C10

Lynk&Co 02

Lynk&Co 06

Lynk&Co 01

Mercedes-Benz Sprinter Automática

Mercedes-Benz Sprinter 4×4

Mini Countryman Turbodiesel MildHybrid

Nissan Kait

Nissan Frontier (México)

Peugeot 308

Peugeot Partner (Europa)

Porsche Cayenne Electric

Renault Boreal

Renault Niágara

Skywell HT-i

Skywell S06

Skywell S07

Spinner Deckard

Suzuki Across

Suzuki Swift Hybrid

Toyota GR Corolla

Toyota Rav4 Hybrid

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Golf GTi

Volkswagen Tarok

Volkswagen ID.3

Xpeng D03

Zhidou Rainbow