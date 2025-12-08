El 2026 promete ser un año sin precedentes para el mercado automotor argentino, con un récord histórico en lanzamientos de nuevos modelos y marcas. Esta ola de novedades se origina tras la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de abrir las importaciones de vehículos y facilitar su ingreso mediante un cupo sin aranceles, una medida que ya empezó a aprovechar diversas marcas chinas.
Esta apertura no solo trajo un aluvión de lanzamientos en la segunda mitad de 2025, sino que también prepara el terreno para que en 2026 varias marcas chinas desembarquen con fuerza, algunas incluso con planes de producción regional en fábricas ubicadas en Brasil. Esto representa un desafío para las marcas tradicionales que, tras un año complicado con el fin de producción de modelos emblemáticos como los Renault Sandero, Stepway, Logan, Alaskan, Nissan Frontier y Volkswagen Taos, mantienen una postura cautelosa respecto a sus futuros lanzamientos.
A pesar de este panorama, la industria local no se quedará quieta y prepara varios lanzamientos relevantes para el año próximo. Entre ellos destaca la pick-up Renault basada en el Concept Niágara, que será fabricada en la planta de Santa Isabel, Córdoba. Además, se esperan nuevas variantes de la Ford Ranger producida en Pacheco, y versiones con caja automática y tracción 4×4 de la Mercedes-Benz Sprinter que se fabrica en Virrey del Pino.
Además, entre los lanzamientos confirmados para el mercado argentino, se incluyen modelos que debutarán antes de fin de 2025 y una extensa cantidad para 2026. Entre los pendientes de este año figuran el BMW X3, BMW Serie 3 “50 Jahre 3-Series”, Forthing T5, GAC Empow y Nissan Kicks.
Crece la oferta de vehículos chinos
Para 2026, la oferta se intensifica con una abrumadora presencia de vehículos chinos, que representan alrededor del 90 por ciento de los modelos anunciados. Marcas como Aion, Arcfox, Baic, BYD, Changan, Chery, DFSK, Dongfeng, Forthing, Haval, Leapmotor, Lynk&Co, Xpeng y Zhidou, entre otras, prometen una variedad sin precedentes en el mercado local, tanto en vehículos eléctricos, híbridos, como en modelos convencionales.
En ese sentido, las marcas tradicionales están enfrentando un contexto complejo, con una producción local reducida y un mercado que podría saturarse. Algunos analistas plantean dos posibles escenarios: que los chinos compitan principalmente por prestaciones y equipamiento sin bajar precios, o que inicien una guerra de precios que afecte a las marcas locales, especialmente en segmentos bajos.
La lista de nuevos modelos que llegarán a Argentina en el 2026
- Aion UT
- Aion V
- Alfa Romeo Junior
- Arcfox S5
- Arcfox T1
- Arcfox T5
- Arcfox Kaola S
- Audi Q6
- Audi A5 Avant
- Avatr 06
- Baic BJ40 Pro
- Baic X55 Hybrid
- Baic X7 Hybrid
- Bestun T77
- Bestun T99
- BMW X1 Turbodiesel MildHybrid
- BMW M5 Touring
- BYD Dolphin G
- BYD Seal 5
- BYD Shark
- Citroën C3 Hybrid Max
- Citroën C4 Hybrid Plus
- Citroën C5 Aircross
- Citroën Berlingo (Europa)
- Changan Eado
- Changan Uni T
- Chery Arrizo 8
- Chery Tiggo5 Hybrid
- Chery Tiggo8 Hybrid
- Chevrolet Captiva Hybrid
- Chevrolet Equinox
- Chevrolet Sonic
- Deepal S05
- DFSK Glory 500 Hybrid
- Dongfeng Box
- Dongfeng Huge
- Dongfeng Mage
- DS Numer 8
- Forthing M4
- Forthing S50EVK
- Forthing SX5G
- Ford Ranger Cabina Simple
- Ford Ranger Cabina Chasis
- Haval H7 Hybrid
- Haval V7 Electric
- Honda City
- Honda WR-V
- Jeep Avenger
- Kaiyi X7
- Kia K4
- Kia Sorento
- Kia Tasman
- Leapmotor B10
- Leapmotor C10
- Lynk&Co 02
- Lynk&Co 06
- Lynk&Co 01
- Mercedes-Benz Sprinter Automática
- Mercedes-Benz Sprinter 4×4
- Mini Countryman Turbodiesel MildHybrid
- Nissan Kait
- Nissan Frontier (México)
- Peugeot 308
- Peugeot Partner (Europa)
- Porsche Cayenne Electric
- Renault Boreal
- Renault Niágara
- Skywell HT-i
- Skywell S06
- Skywell S07
- Spinner Deckard
- Suzuki Across
- Suzuki Swift Hybrid
- Toyota GR Corolla
- Toyota Rav4 Hybrid
- Toyota Yaris Cross
- Volkswagen Golf GTi
- Volkswagen Tarok
- Volkswagen ID.3
- Xpeng D03
- Zhidou Rainbow