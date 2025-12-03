Nissan presentó su SUV más barato: cuándo llegará a la Argentina

El nuevo SUV de Nissan será el más barato de la marca.

Nissan anunció la llegada de su nuevo SUV llamado Kait, que se posicionará por debajo del renovado Kicks y sustituirá al actual Kicks Play. Este vehículo es producido en la planta de Resende, Brasil, donde también se fabrica la nueva generación del Kicks, tras una inversión de 540 millones de dólares. Será el más económico de la marca en este segmento y está previsto que llegue a nuestro país durante el segundo trimestre de 2026.

En cuanto a sus dimensiones, el nuevo SUV mantiene la estructura del Kicks Play: mide 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho, con una distancia entre ejes de 2,62 metros y cuenta con un baúl de 432 litros. Su diseño se destaca por una trompa alta con una franja negra que atraviesa el frente, generando una sensación de mayor anchura, mientras que la parte trasera repite ese listón oscuro que conecta los faros.

El motor es un naftero atmosférico de 1.6 litros y 120 caballos de fuerza, acompañado por una caja automática CVT y tracción delantera. En materia de seguridad, el Kait ofrece una dotación avanzada que incluye sistemas de asistencia a la conducción como alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de punto ciego, alerta de colisión frontal, y frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, entre otros.

Por otro lado, el sistema multimedia incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas con resolución de 1024 x 600 píxeles, conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple Car Play, y la posibilidad de reproducir videos y música desde el teléfono o la nube. Además, cuenta con reconocimiento de voz y un procesador de sonido AKM AK7604 para una calidad de audio superior.

Cuándo llega el Nissan Kait a Argentina

El Kait se lanzará en Brasil con cuatro versiones diferentes, y tendrá un precio inicial de R$ 117.990 (aproximadamente 22.250 dólares). Se comercializará en más de 20 países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, donde su llegada está prevista para el segundo trimestre de 2026. La próxima semana se presentará de manera oficial en el país.

Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina y argentino, destacó que “el proyecto del Nissan Kait surge de la experiencia global de Nissan en el desarrollo de SUV que integran soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores latinoamericanos, fortaleciendo nuestra participación en este segmento en crecimiento y altamente competitivo”.

El ejecutivo también aseguró que este modelo será fundamental para alcanzar la meta de vender más de 500 mil unidades anuales en la región a partir de 2027. “Estoy seguro de que conquistará a los clientes de nuestra región al heredar elementos clave de robustez, confiabilidad y calidad de nuestra plataforma más vendida”, agregó Rodríguez.