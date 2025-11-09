El nuevo Nissan Versa deportivo que llega a Argentina.

Nissan amplió su oferta en el segmento B con la llegada al mercado argentino de la nueva versión deportiva del Versa, denominada SR. Esta variante se suma a la gama que se comercializa desde junio de 2023 y se posiciona justo en el medio entre las versiones Advance CVT y Exclusive CVT.

Importado directamente de México, el Versa SR destaca por su estética renovada que busca atraer a quienes prefieren un diseño más deportivo y juvenil. Uno de sus puntos fuertes es el exclusivo color de carrocería llamado Ethos, que lo diferencia del resto de la familia Versa.

En cuanto a la mecánica, no hay cambios respecto a las versiones previas. Mantiene el motor naftero 1.6 litros 16 válvulas que entrega 118 caballos de fuerza y 150 Nm de torque. La transmisión es automática CVT Xtronic y la tracción es delantera, sin opciones manuales para esta versión.

Entre los detalles que hacen único al Versa SR se encuentran los emblemas “SR” ubicados en la parrilla frontal y en la tapa del baúl, espejos exteriores en color negro y un spoiler sobre la parte trasera que refuerzan su carácter deportivo.

Sin embargo, la ausencia de una caja manual genera críticas, ya que en un segmento donde la versatilidad es clave, la opción automática continua variable puede no satisfacer a todos los compradores. Muchos esperaban que esta versión ofreciera mayor variedad en la transmisión.

El equipamiento de confort ya confirmado por Nissan contiene tablero con pantalla con 7 pulgadas, cargador inalámbrico de teléfono y sistema multimedia con reconocimiento de voz, Android Auto, Apple CarPlay y pantalla táctil de 7”.

El Versa SR además contiene llave inteligente con apertura y cierre de puertas y baúl y alarma de pánico, botón para el encendido y el apagado del motor y tres entradas USB. Por su parte, la seguridad incluye control de estabilidad y seis airbags.

Cuánto sale el nuevo Nissan Versa deportivo

El precio de esta nueva variante es de 24.000.000 de pesos, ubicándose dentro del rango de la gama Versa que va desde los 16 millones hasta los 26 millones de pesos. Además, la marca ofrece una garantía de tres años o 100 mil kilómetros, lo que asegura respaldo para los usuarios.

Así, Nissan intenta captar a un público que busca un sedán chico con un diseño más deportivo y detalles exclusivos, sin modificar la base mecánica confiable que ya conocen los clientes argentinos.