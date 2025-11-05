Ford presentó la versión híbrida de uno de sus modelos más vendidos: todos los detalles

El nuevo modelo híbrido que presentó Ford Argentina.

Ford Argentina presentó oficialmente la nueva Territory Híbrida, la versión eléctrica de su popular SUV mediana que ya se ganó un lugar entre los más vendidos del país.

Esta versión combina un motor naftero turbo de 1.5 litros y 150 CV con un motor eléctrico de 218 CV, logrando una potencia total combinada de 245 CV y un torque de 545 Nm. La transmisión está a cargo de una avanzada caja DHT de dos velocidades, que optimiza tanto la performance como la eficiencia.

La autonomía estimada, es de hasta 1.200 kilómetros con un tanque de combustible gracias a su sistema híbrido inteligente, que alterna entre modos eléctricos, serie, paralelo y un modo de máxima potencia combinada para adaptarse a las distintas condiciones de manejo. La batería de 1.8 kWh NCM (Níquel, Cobalto y Manganeso) ofrece durabilidad y resistencia, incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

En términos de equipamiento, cuenta con detalles exclusivos como el techo panorámico, tapizados de cuero ecológico con costuras en verde lima y volante con diseño especial. Su sistema Ford Co-Pilot 360 integra múltiples asistentes de seguridad, incluyendo sistema de información de punto ciego (BLIS), alerta de tráfico cruzado, sensores y cámara trasera, control de velocidad crucero y asistentes de arranque y descenso en pendientes. Sin embargo, no incluye control de crucero adaptativo ni frenado autónomo de emergencia, funciones presentes en versiones más equipadas.

El interior mantiene el amplio espacio y confort que caracteriza a la Territory, con un diseño minimalista y materiales de alta calidad. Destacan el climatizador bi-zona, butaca del conductor con regulación eléctrica de seis posiciones y un sistema multimedia con pantalla táctil de 12 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Además, incorpora conectividad 4G y control remoto vía app Ford para funciones como encendido, apertura de puertas y control de climatización.

Importada desde China, la Territory Híbrida llega en la exclusiva versión Trend, que busca ofrecer un precio competitivo sin sacrificar el diseño ni el confort. Ford la posiciona por debajo del Toyota Corolla Cross Hybrid en precio, con un valor sugerido de $51.380.000, mientras que las versiones nafteras del Territory oscilan entre $47.840.500 y $57.675.100. Además, la versión híbrida tributa 0 por ciento de arancel aduanero, lo que contribuye a mantener su precio atractivo.

Ford ofrece una garantía de tres años o 100.000 km para el vehículo, y una cobertura especial de ocho años o 160.000 km para el sistema híbrido, lo que brinda mayor tranquilidad a los compradores. La Territory Híbrida estará disponible en cinco colores y se espera que llegue a los concesionarios durante noviembre, con un precio que la convierte en una de las opciones electrificadas más accesibles del mercado argentino.