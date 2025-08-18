Llega al país el nuevo Ford Mustang Dark Horse.

Ford Argentina realizó un importante anuncio para todos los amantes de los autos, ya que lanzará en el mercado local el nuevo Mustang Dark Horse. El flamante modelo tendrá una combinación entre lo tradicional del modelo deportivo y una gran puesta a punto.

La empresa comunicó que este nuevo modelo está disponible a modo de preventa en los concesionarios oficiales de la marca del óvalo y se ofrece en colores blanco, negro y gris.

La firma celebró la llegada al país de este modelo que sigue inspirado en el auto clásico con las proporciones características que siempre definieron al Mustang, con un capó largo y trompa agresiva y un sector trasero más corto.

Con más de 10 millones de unidades vendidas a lo largo de su historia, esta línea es un ícono global que ha logrado trascender las fronteras de los Estados Unidos. Es la cupé deportiva más vendida del mundo en la última década y la más vendida en Argentina desde 2016, con más de 600 unidades.

¿Cómo es el nuevo Ford Mustang Dark Horse?

Desde Ford destacaron que el auto deportivo está equipado con la cuarta generación del emblemático motor Coyote V8, un bloque de 8 cilindros en V y 32 válvulas con inyección directa e indirecta multipunto, algo que los expertos destacan por su importante ingeniería.

Además, esta versión viene con un tratamiento específico e incluye una nueva variante del tradicional caballo que identifica al modelo y cuenta con una mayor eficiencia ya que cuenta con materiales más livianos y avanzados sistemas de inyección, lubricación, refrigeración y distribución variable de válvulas.

El nuevo Mustang Dark Horse tiene una capacidad de aceleración de 0 a 100 km/h en 3.7 segundos, cuenta con un sistema de suspensión adaptativa MagneRide pero con calibración específica para el Dark Horse optimizada para un rendimiento superior en pista.

También este modelo que llega al país cuenta con un sistema de frenos es de alta performance con cálipers Brembo de 6 pistones en la parte delantera y 4 en la trasera, y discos diseñados para disipar el calor, así como un sistema de escape activo con ajuste de válvula permite modificar el sonido de salida.

Otra característica importante es que viene equipado con neumáticos Pirelli P-Zero en medidas 255/40 R19 para el eje delantero y 275/40 R19 para el trasero y cuenta con una gestión electrónica del conjunto permite elegir entre 5 modos de conducción que modifican diferentes parámetros que afectan al manejo: Normal, Resbaladizo, Deportivo, Pista y Pista Drag.