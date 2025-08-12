El regreso de un clásico: así es el Ford Sierra 2025 "hecho en Argentina"

Cómo es el Ford Sierra hecho con la inteligencia artificial del Chat GPT.

El histórico Ford Sierra vuelve al ruedo: está reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, inspirado en el clásico modelo de 1993, combina estética vintage con la más avanzada tecnología actual. Mantiene sus líneas aerodinámicas icónicas y la silueta fastback, pero incorpora faros LED adaptativos, parrilla frontal renovada y llantas de aleación de 19 pulgadas. En su interior, ofrece un panel digital de alta resolución, sistema multimedia con conectividad 5G, asistentes de conducción de última generación y tapicería en cuero ecológico. Bajo el capó, se proyecta un motor híbrido turboalimentado de alto rendimiento, con opciones eléctricas para reducir emisiones, acompañado de una transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente

Diseño exterior

Carrocería fastback de cinco puertas, manteniendo la silueta aerodinámica original del Sierra pero con líneas más afiladas y faros LED Matrix adaptativos.

Parrilla frontal minimalista con el logo de Ford iluminado, inspirada en los detalles del XR4 pero modernizada.

Llantas de aleación de 19 pulgadas con diseño retro que recuerda a las del modelo deportivo original.

Versiones en colores icónicos como el rojo XR4, azul metalizado y gris grafito.

Interior y confort

Pantalla central táctil de 15" con SYNC 5, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Tablero 100% digital personalizable con opción de modo “retro” que imita los relojes del Sierra original.

Tapizados en cuero microperforado con costuras en contraste y butacas deportivas calefaccionadas y ventiladas.

Techo panorámico de cristal y sistema de iluminación ambiental configurable.

Mecánica y motorización

Opción de motor híbrido 2.0 turbo de 250 CV o versión 100% eléctrica con 350 CV y autonomía de hasta 550 km.

Transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente.

Suspensión adaptativa y modos de conducción: Eco, Sport, Comfort y Classic (que simula la respuesta mecánica del Sierra 1993).

Seguridad y tecnología