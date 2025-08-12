El regreso de un clásico: así es el Ford Sierra 2025 "hecho en Argentina"

El histórico Ford Sierra vuelve al ruedo: está reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, inspirado en el clásico modelo de 1993, combina estética vintage con la más avanzada tecnología actual. Mantiene sus líneas aerodinámicas icónicas y la silueta fastback, pero incorpora faros LED adaptativos, parrilla frontal renovada y llantas de aleación de 19 pulgadas. En su interior, ofrece un panel digital de alta resolución, sistema multimedia con conectividad 5G, asistentes de conducción de última generación y tapicería en cuero ecológico. Bajo el capó, se proyecta un motor híbrido turboalimentado de alto rendimiento, con opciones eléctricas para reducir emisiones, acompañado de una transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente
Diseño exterior
- Carrocería fastback de cinco puertas, manteniendo la silueta aerodinámica original del Sierra pero con líneas más afiladas y faros LED Matrix adaptativos.
- Parrilla frontal minimalista con el logo de Ford iluminado, inspirada en los detalles del XR4 pero modernizada.
- Llantas de aleación de 19 pulgadas con diseño retro que recuerda a las del modelo deportivo original.
- Versiones en colores icónicos como el rojo XR4, azul metalizado y gris grafito.
Interior y confort
- Pantalla central táctil de 15" con SYNC 5, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.
- Tablero 100% digital personalizable con opción de modo “retro” que imita los relojes del Sierra original.
- Tapizados en cuero microperforado con costuras en contraste y butacas deportivas calefaccionadas y ventiladas.
- Techo panorámico de cristal y sistema de iluminación ambiental configurable.
Mecánica y motorización
- Opción de motor híbrido 2.0 turbo de 250 CV o versión 100% eléctrica con 350 CV y autonomía de hasta 550 km.
- Transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente.
- Suspensión adaptativa y modos de conducción: Eco, Sport, Comfort y Classic (que simula la respuesta mecánica del Sierra 1993).
Seguridad y tecnología
- Frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y cámaras 360°.
- Head-up display y sistema de estacionamiento automático.
- Edición especial “XR4 Heritage”
- Detalles en negro mate, alerón trasero doble como el original, y una calibración de suspensión más deportiva.
- Número de serie grabado y kit de personalización para los fanáticos.