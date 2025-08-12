EN VIVO
Tránsito

El regreso de un clásico: así es el Ford Sierra 2025 "hecho en Argentina"

Impacto en Argentina por la creación del histórico Ford Sierra. Cuáles son las características del nuevo modelo 2025 creado con Inteligencia Artificial.

12 de agosto, 2025 | 12.05

El histórico Ford Sierra vuelve al ruedo: está reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPTinspirado en el clásico modelo de 1993, combina estética vintage con la más avanzada tecnología actual. Mantiene sus líneas aerodinámicas icónicas y la silueta fastback, pero incorpora faros LED adaptativos, parrilla frontal renovada y llantas de aleación de 19 pulgadas. En su interior, ofrece un panel digital de alta resolución, sistema multimedia con conectividad 5G, asistentes de conducción de última generación y tapicería en cuero ecológico. Bajo el capó, se proyecta un motor híbrido turboalimentado de alto rendimiento, con opciones eléctricas para reducir emisiones, acompañado de una transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente

MÁS INFO

Diseño exterior

  • Carrocería fastback de cinco puertas, manteniendo la silueta aerodinámica original del Sierra pero con líneas más afiladas y faros LED Matrix adaptativos.
  • Parrilla frontal minimalista con el logo de Ford iluminado, inspirada en los detalles del XR4 pero modernizada.
  • Llantas de aleación de 19 pulgadas con diseño retro que recuerda a las del modelo deportivo original.
  • Versiones en colores icónicos como el rojo XR4, azul metalizado y gris grafito.

Interior y confort

  • Pantalla central táctil de 15" con SYNC 5, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.
  • Tablero 100% digital personalizable con opción de modo “retro” que imita los relojes del Sierra original.
  • Tapizados en cuero microperforado con costuras en contraste y butacas deportivas calefaccionadas y ventiladas.
  • Techo panorámico de cristal y sistema de iluminación ambiental configurable.

Mecánica y motorización

  • Opción de motor híbrido 2.0 turbo de 250 CV o versión 100% eléctrica con 350 CV y autonomía de hasta 550 km.
  • Transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente.
  • Suspensión adaptativa y modos de conducción: Eco, Sport, Comfort y Classic (que simula la respuesta mecánica del Sierra 1993).

Así es el modelo del Ford Sierra que imaginó la inteligencia artificial del Chat GPT.

Seguridad y tecnología

  • Frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y cámaras 360°.
  • Head-up display y sistema de estacionamiento automático.
  • Edición especial “XR4 Heritage”
  • Detalles en negro mate, alerón trasero doble como el original, y una calibración de suspensión más deportiva.
  • Número de serie grabado y kit de personalización para los fanáticos.
Trending
Seguridad
Córdoba: tras un megaoperativo que incluyó 80 allanamientos, cayó una banda que robaba a fleteros
Las más vistas