Vuelve al ruedo el histórico Ford Taunus: cómo es el modelo 2025 "hecho en Argentina"

Impacto en Argentina por la creación del histórico Ford Taunus. Cuáles son las características del nuevo modelo 2025 creado con Inteligencia Artificial.

09 de agosto, 2025 | 19.50

El histórico Ford Taunus vuelve al ruedo: está reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, y combina el encanto vintage del modelo histórico con tecnología de última generación, además de líneas clásicas y detalles cromados, pero con una carrocería aerodinámica y faros LED adaptativos. Su motor híbrido turboalimentado optimiza potencia y consumo, sumado a una transmisión automática de 8 velocidades y modos de manejo personalizables. Además, integraría asistencias avanzadas como frenado autónomo, control de crucero adaptativo, estacionamiento automático y monitoreo 360°, garantizando seguridad y confort sin perder su espíritu retro.

Diseño y estética

  • Estilo vintage-modernizado: líneas clásicas del Taunus original de los 70, con parrilla cromada y faros redondos LED.
  • Carrocería fastback o sedán con colores retro (azul noche, verde inglés, bordo profundo) y llantas inspiradas en las originales, pero en aleación liviana de 18''.
  • Detalles cromados y emblemas clásicos restaurados con acabado moderno.

Motorización y rendimiento

  • Versión híbrida: motor naftero 2.0 turbo de 210 CV combinado con motor eléctrico para un total de 280 CV.
  • Versión 100% eléctrica: batería de 78 kWh con autonomía estimada de 500 km y carga rápida al 80% en 30 minutos.
  • Tracción trasera como el modelo original, con opción AWD en la versión eléctrica.

Tecnología y conectividad

  • Pantalla táctil de 12” con SYNC 5, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.
  • Panel de instrumentos digital personalizable con modos retro (simulando relojes analógicos).
  • Sistema de sonido premium Bang & Olufsen de 12 parlantes.

Así es el modelo que imaginó la inteligencia artificial del Chat GPT.

Seguridad y asistencia al conductor

  • Frenado automático de emergencia con detección de peatones.
  • Control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.
  • Cámaras 360° y sensores de estacionamiento inteligentes.
  • Confort y acabados interiores
  • Tapizados en cuero premium con costuras contrastantes y detalles en madera pulida o aluminio cepillado.
  • Asientos delanteros calefaccionados y ventilados con memoria.
  • Iluminación ambiental LED configurable
