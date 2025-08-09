Vuelve al ruedo el histórico Ford Taunus: cómo es el modelo 2025 "hecho en Argentina"

Vuelve al ruedo el reconocido Ford Taunus en su modelo 2025.

El histórico Ford Taunus vuelve al ruedo: está reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, y combina el encanto vintage del modelo histórico con tecnología de última generación, además de líneas clásicas y detalles cromados, pero con una carrocería aerodinámica y faros LED adaptativos. Su motor híbrido turboalimentado optimiza potencia y consumo, sumado a una transmisión automática de 8 velocidades y modos de manejo personalizables. Además, integraría asistencias avanzadas como frenado autónomo, control de crucero adaptativo, estacionamiento automático y monitoreo 360°, garantizando seguridad y confort sin perder su espíritu retro.

Diseño y estética

Estilo vintage-modernizado: líneas clásicas del Taunus original de los 70, con parrilla cromada y faros redondos LED.

Carrocería fastback o sedán con colores retro (azul noche, verde inglés, bordo profundo) y llantas inspiradas en las originales, pero en aleación liviana de 18''.

Detalles cromados y emblemas clásicos restaurados con acabado moderno.

Motorización y rendimiento

Versión híbrida: motor naftero 2.0 turbo de 210 CV combinado con motor eléctrico para un total de 280 CV.

Versión 100% eléctrica: batería de 78 kWh con autonomía estimada de 500 km y carga rápida al 80% en 30 minutos.

Tracción trasera como el modelo original, con opción AWD en la versión eléctrica.

Tecnología y conectividad

Pantalla táctil de 12” con SYNC 5, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Panel de instrumentos digital personalizable con modos retro (simulando relojes analógicos).

Sistema de sonido premium Bang & Olufsen de 12 parlantes.

Así es el modelo que imaginó la inteligencia artificial del Chat GPT.

Seguridad y asistencia al conductor