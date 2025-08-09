Vuelve al ruedo el histórico Ford Taunus: cómo es el modelo 2025 "hecho en Argentina"

El histórico Ford Taunus vuelve al ruedo: está reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, y combina el encanto vintage del modelo histórico con tecnología de última generación, además de líneas clásicas y detalles cromados, pero con una carrocería aerodinámica y faros LED adaptativos. Su motor híbrido turboalimentado optimiza potencia y consumo, sumado a una transmisión automática de 8 velocidades y modos de manejo personalizables. Además, integraría asistencias avanzadas como frenado autónomo, control de crucero adaptativo, estacionamiento automático y monitoreo 360°, garantizando seguridad y confort sin perder su espíritu retro.
Diseño y estética
- Estilo vintage-modernizado: líneas clásicas del Taunus original de los 70, con parrilla cromada y faros redondos LED.
- Carrocería fastback o sedán con colores retro (azul noche, verde inglés, bordo profundo) y llantas inspiradas en las originales, pero en aleación liviana de 18''.
- Detalles cromados y emblemas clásicos restaurados con acabado moderno.
Motorización y rendimiento
- Versión híbrida: motor naftero 2.0 turbo de 210 CV combinado con motor eléctrico para un total de 280 CV.
- Versión 100% eléctrica: batería de 78 kWh con autonomía estimada de 500 km y carga rápida al 80% en 30 minutos.
- Tracción trasera como el modelo original, con opción AWD en la versión eléctrica.
Tecnología y conectividad
- Pantalla táctil de 12” con SYNC 5, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.
- Panel de instrumentos digital personalizable con modos retro (simulando relojes analógicos).
- Sistema de sonido premium Bang & Olufsen de 12 parlantes.
Así es el modelo que imaginó la inteligencia artificial del Chat GPT.
Seguridad y asistencia al conductor
- Frenado automático de emergencia con detección de peatones.
- Control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.
- Cámaras 360° y sensores de estacionamiento inteligentes.
- Confort y acabados interiores
- Tapizados en cuero premium con costuras contrastantes y detalles en madera pulida o aluminio cepillado.
- Asientos delanteros calefaccionados y ventilados con memoria.
- Iluminación ambiental LED configurable