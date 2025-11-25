ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 25 de noviembre de 2025

Las principales ciudades de la provincia de Santa Fe enfrentan desde hoy un escenario climático marcado por calor intenso, humedad y pocas probabilidades de alivio. Tanto Rosario como la capital provincial muestran pronósticos con máximas superiores a los 30°, en una tendencia que se profundizará el miércoles, cuando se esperan los registros más altos de la semana.
De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta transición hacia temperaturas elevadas llega sin chances de lluvia y con vientos leves. La situación abre preocupación por las condiciones de riesgo asociadas al calor extremo: hidratación, exposición solar y cuidados sanitarios.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes
Para Santa Fe ciudad, el panorama es exigente para hoy:
Martes 25
- Mínima 17° / Máxima 32°.
- Condiciones estables, sin lluvias, con cielo despejado a parcialmente nublado.
- Vientos leves durante toda la jornada y una racha puntual más intensa en horas nocturnas (42–50 km/h).
Miércoles 26
- Máxima 34°, con una mínima de 19°.
- El día más caluroso de la semana.
- Sol y nubes, sin probabilidad de precipitaciones.
Jueves 27
- Mínima 20° / Máxima 31°.
- Parcialmente nublado, con continuidad del calor.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes
Para Rosario, el martes 25 de noviembre presenta:
- Mínima 17° / Máxima 31°.
- Cielo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes hacia la noche.
- Humedad alta y vientos leves del sector sur (7–12 km/h por la mañana, 13–22 km/h por la tarde).
- Sin lluvias previstas.
El miércoles 26
- Máxima 34°.
- Sol y nubes, con la misma tendencia de viento suave, sin chances de precipitación.
Jueves 27
- Mínima 20° / Máxima 31°.
- Cielo parcialmente nublado, pero sin alivio térmico.
Las recomendaciones del SMN para el calor del martes
- Tomá agua durante todo el día, incluso si no tenés sed.
- Evitá bebidas alcohólicas o muy azucaradas porque deshidratan.
- Evitá el sol directo en las horas críticas, entre las 11 y las 17.
- Si tenés que salir, usá gorra/sombrero y protector solar FPS 30 o más.
- Evitá platos pesados que aumentan la sensación de calor.
- Mantené los ambientes ventilados.
- Evitá actividad física exigente al aire libre, sobre todo a primera hora de la tarde. Si entrenás, hacelo temprano o de noche.
- Especial atención a personas vulnerables, como los adultos mayores, bebés, personas con enfermedades crónicas o que toman medicación sensible al calor.