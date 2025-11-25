ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 25 de noviembre de 2025

Las principales ciudades de la provincia de Santa Fe enfrentan desde hoy un escenario climático marcado por calor intenso, humedad y pocas probabilidades de alivio. Tanto Rosario como la capital provincial muestran pronósticos con máximas superiores a los 30°, en una tendencia que se profundizará el miércoles, cuando se esperan los registros más altos de la semana.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta transición hacia temperaturas elevadas llega sin chances de lluvia y con vientos leves. La situación abre preocupación por las condiciones de riesgo asociadas al calor extremo: hidratación, exposición solar y cuidados sanitarios.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

Para Santa Fe ciudad, el panorama es exigente para hoy:

Martes 25

Mínima 17° / Máxima 32° .

. Condiciones estables , sin lluvias, con cielo despejado a parcialmente nublado.

, sin lluvias, con cielo despejado a parcialmente nublado. Vientos leves durante toda la jornada y una racha puntual más intensa en horas nocturnas (42–50 km/h).

Miércoles 26

Máxima 34°, con una mínima de 19°.

El día más caluroso de la semana.

de la semana. Sol y nubes, sin probabilidad de precipitaciones.

Jueves 27

Mínima 20° / Máxima 31°.

Parcialmente nublado, con continuidad del calor.

´Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

Para Rosario, el martes 25 de noviembre presenta:

Mínima 17° / Máxima 31° .

. Cielo mayormente despejado durante la mañana y la tarde , con algunas nubes hacia la noche.

, con algunas nubes hacia la noche. Humedad alta y vientos leves del sector sur (7–12 km/h por la mañana, 13–22 km/h por la tarde).

(7–12 km/h por la mañana, 13–22 km/h por la tarde). Sin lluvias previstas.

El miércoles 26

Máxima 34° .

. Sol y nubes, con la misma tendencia de viento suave, sin chances de precipitación.

Jueves 27

Mínima 20° / Máxima 31° .

. Cielo parcialmente nublado, pero sin alivio térmico.

Pronóstico de Rosario.

