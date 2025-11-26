¿Por qué el Real Madrid debe pagar para recuperar a Nico Paz?

El Como notificó el dinero que recibirá por la venta de Nico Paz

La enorme actuación de Nico Paz con la camiseta del Como de Italia provocó que desde el Real Madrid decidan ir en la búsqueda de sus servicios para que sume al plantel que está en manos de Xabi Alonso. Lo particular es que el club español tendrá que colocar una considerable cifra en euros para recuperar la ficha de la joven promesa argentina. Un dinero que es obligatorio a partir de una cláusula puesta en el acuerdo entre los dos clubes.

Hay que recordar el jugador fue vendido en agosto del 2024 en una operación que generó bastante sorpresa, debido a que se trataba de una promesa que tan solo necesitaba de minutos para poder crecer. Algo que consiguió en Italia y que con el paso del tiempo lo transformó en una figura clave dentro de su nuevo equipo. La transacción significó el intercambio de 6 millones de euros, pero la colocación de una cláusula especial.

El futuro del volante estará en el fútbol español pero tendrá cierto retraso

El Real Madrid podrá contar con la ficha de Nico Paz en un futuro, pero no será en el mercado de pases invernal del fútbol europeo. Esto es producto de que el Como hizo colocar una cláusula de recompra que solo se activa en el final de cada temporada. Por ende, el jugador será transferido entre junio y julio. Además, se desprende que el valor de la ficha es de 9 millones de euros.

Por otro lado, los comentarios que llegan desde Europa señalan que el argentino había dado el permiso para que los clubes comiencen a definir su salida. No va a presionar para irse en la mitad de la temporada, pero si sucede es porque el conjunto español colocó más dinero del que se esperaba con el fin de acelerar su contratación.

Aunque ese apuro del Real Madrid se encuentra alentado no solo porque Nico Paz es un jugador con una enorme evolución, versatilidad y madurez, sino que también está en el radar del Milán. El gigante italiano podría estudiar la posibilidad de hacer una ofrecimiento en el próximo mercado de pases. Para alcanzar el puerto, la propuesta debe superar los 9 millones de euros de ingreso y generar un efecto movilizante en el argentino.

Otra promesa que puede cambiar de club

Por otro lado, los medios internacionales señalan que Claudio Echeverri está ejerciendo presión de gran manera para poder marcharse del Bayer Leverkusen cuando el mercado de pases invernal se encuentre abierto. Esto es producto de que no suma minutos, debido a que el cuerpo técnico no lo tiene en consideración. La idea de marcharse del Manchester City pareciera que no fue la más acertada y que tal vez no fue culpa de Pep Guardiola como se hizo trascender.

"¿Si vamos a repescar a Claudio Echeverri? Es una pregunta para su hermoso agente. Lo apreciamos muchísimo como jugador y lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo. Su agente sabe mejor que nadie", señaló el entrenador español en conferencia de prensa. Por otro lado, se menciona que en caso de salir de Alemania, el jugador haría fuerza para regresar a River pero desde Manchester señalan que su próximo club debe ser un europeo. Uno que pica en punta es el Girona de España que pertenece al mismo dueño.