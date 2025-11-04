Por qué Franco Mastantuono no juega hoy en Liverpool vs. Real Madrid por Champions League

Franco Mastantuono no está convocado para el duelo Liverpool vs. Real Madrid por Champions League: los motivos.

Este martes a partir de las 17 horas en Argentina, Real Madrid buscará extender su racha positiva cuando visite al Liverpool en Anfield por la cuarta fecha de la fase regular de la Champions League. El conjunto que dirige Xabi Alonso, que lleva seis victorias consecutivas (incluida una en El Clásico frente a Barcelona), no podrá contar para este duelo con Franco Mastantuono, una de las jóvenes promesas que llegó en este último mercado de pases para reforzar al equipo. El volante ofensivo surgido en River Plate sufrió en los últimos días una lesión que lo marginó de la lista de convocados para el cruce contra los 'Reds' en Inglaterra.

Después de la goleada por 4 a 0 contra Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu por la última jornada de La Liga de España, el club confirmó que el futbolista argentino padece una pubalgia. A pesar de que disputó los 90 minutos, en el tramo final del encuentro mostró gestos de dolor que encendieron las alarmas; horas después, el 'Merengue' confirmó la molestia que padece y que lo dejó afuera de una nueva presentación en el certamen continental. Sin él, el cuadro madrileño buscará mantener su invicto y permanecer entre los líderes de la competición.

La lista de convocados del Real Madrid para visitar al Liverpool por Champions League

Arqueros : Thibaut Courtois , Andriy Lunin , Fran González .

: Thibaut , Andriy , Fran . Defensas : Eder Militao , Trent Alexander-Arnold , Raúl Asencio , Álvaro Carreras , Fran García , Ferland Mendy , Dean Huijsen .

: Eder , Trent , Raúl , Álvaro , Fran , Ferland , Dean . Mediocampistas : Jude Bellingham , Eduardo Camavinga , Federico Valverde , Aurelién Tchouameni , Arda Güler , Dani Ceballos .

: Jude , Eduardo , Federico , Aurelién , Arda , Dani . Delanteros: Vinicius Jr., Endrick, Kylian Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim Díaz.

Los convocados por Xabi Alonso para el duelo frente a Liverpool por Champions League.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Liverpool?

El partido entre Real Madrid y Liverpool por la fase de liga de la Champions League se jugará este martes 4 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas de Argentina en el estadio Anfield de Liverpool. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Istvan Kovacs.

Mastantuono no pudo ganar el premio Golden Boy: se lo quedó Désiré Doué

El futbolista que se quedó con el galardón fue el delantero del Paris Saint Germain, Doué, de tan sólo 20 años. El joven surgido en Rennes lleva cinco títulos con el elenco comandado por Luis Enrique, de los cuales tres fueron locales y dos internacionales. De hecho, fue una de las estrellas en la UEFA Champions League que consiguió el PSG en la temporada 2024/2025 y la Supercopa de Europa. A su vez, tendrá la oportunidad de ser campeón también de la Copa Intercontinental 2025 como no pudo hacerlo en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Por su parte, "Mastan" podrá esperar hasta el año próximo para conseguir este premio ya que se entrega a los jugadores Sub 21. De esta manera, el exhombre de River Plate tendrá por delante los últimos meses para seguir ganando terreno como también el 2026 para demostar el potencial que tuvo con la camiseta del "Millonario". A su vez, se espera que sea uno de los convocados por Lionel Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Las estadísticas de Mastantuono en su carrera

Partidos jugados : 76 (64 con River; 9 con el Real Madrid y 3 con la Selección Argentina).

: 76 (64 con River; 9 con el Real Madrid y 3 con la Selección Argentina). Goles : 11 (10 con River y uno con el Real Madrid).

: 11 (10 con River y uno con el Real Madrid). Asistencias : 8 (7 con River y una con el Real Madrid).

: 8 (7 con River y una con el Real Madrid). Títulos: 1 (Supercopa Argentina 2023 con River).

Horarios de partidos de Champions League del martes 4 de noviembre