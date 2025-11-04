Real Madrid vs. Liverpool por Champions League: hora, TV en vivo y streaming online

Real Madrid regresará a Anfield este martes para enfrentar a Liverpool de Alexis Mac Allister en un nuevo capítulo de este clásico de la Champions League. Sin Franco Mastantuono y bajo la conducción de Xabi Alonso, quien vuelve al estadio donde se convirtió en leyenda como jugador. Los Blancos llegan con una impresionante racha de 13 victorias en 14 partidos esta temporada, mientras que los Reds buscan capitalizar su recuperación tras vencer 2-0 al Aston Villa, cortando una preocupante sequía de resultados que ponía en jaque a Arne Slot.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Liverpool, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Liverpool?

El partido entre Real Madrid y Liverpool por la fase de liga de la Champions League se jugará este martes 4 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas de Argentina en el estadio Anfield de Liverpool. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Istvan Kovacs.

El conjunto merengue llega a este compromiso atravesando un momento extraordinario bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, quien asumió el cargo tras la salida de Carlo Ancelotti. Los Blancos han conseguido 13 victorias en 14 partidos disputados esta temporada en todas las competiciones, consolidándose como una máquina ganadora que domina tanto en el ámbito europeo como en el doméstico.

La única derrota del Real Madrid en esta campaña fue un sorprendente 5-2 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño, un resultado que representó una aberración en medio de una secuencia perfecta de triunfos. Más recientemente, el equipo blanco goleó 4-0 al Valencia el sábado pasado, tras haber conseguido una victoria en el Clásico ante Barcelona que los posicionó al frente de la carrera por el título de La Liga.

En la Champions League, el Real Madrid mantiene un registro perfecto con tres victorias en tres partidos, habiendo superado al Marseille, Kairat y más recientemente a la Juventus. Sin embargo, los de Chamartín se ubican en la quinta posición de la fase de liga con 9 puntos, siendo el equipo con menor diferencia de gol entre los que comparten esa cosecha de unidades, por detrás del Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter de Milán y Arsenal.

Por su parte, el Liverpool llega a este encuentro tras conseguir una vital victoria por 2-0 ante el Aston Villa el sábado, resultado que permitió al equipo de Arne Slot frenar una alarmante racha de malos resultados. En ese partido, Mohamed Salah anotó su gol número 250 con la camiseta de los Reds, mientras que Ryan Gravenberch selló el triunfo con un tanto desviado.

El técnico holandés había cosechado apenas dos victorias en los últimos ocho partidos en todas las competiciones, una situación que había incrementado la presión sobre su figura y generado especulaciones sobre su continuidad. El triunfo ante el Aston Villa evitó que Slot se convirtiera en el primer entrenador del Liverpool en sufrir cinco derrotas consecutivas en la Premier League, aunque su equipo sigue atravesando un periodo irregular que contrasta con el inicio prometedor de temporada.

En el torneo continental, los campeones vigentes de la Premier League mantienen una fortaleza impresionante en Anfield, acumulando 15 victorias consecutivas en partidos de fase de grupos o fase de liga de la Champions League disputados en su estadio. El Liverpool se ubica en el top 10 de la clasificación de la fase de liga, quedando fuera de los puestos de clasificación automática a los octavos de final únicamente por diferencia de goles. La temporada pasada, los Reds vencieron 2-0 al Real Madrid en este mismo escenario, cortando una dolorosa racha de ocho derrotas consecutivas ante Los Blancos, quienes habían ganado siete de esos ocho enfrentamientos. El regreso de Xabi Alonso a Anfield como entrenador rival añade un componente emotivo especial al encuentro, recordando que el técnico español también fue derrotado 4-0 en este estadio cuando dirigía al Bayer Leverkusen en la campaña 2024-25.

Formaciones probables de Liverpool y Real Madrid

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, recuperó a Ryan Gravenberch de una lesión en el tobillo para el partido del fin de semana, pero no podrá contar con Alexander Isak, quien fue descartado por el técnico holandés debido a un problema en la ingle. Tampoco estarán disponibles Alisson Becker (isquiotibiales), Giovanni Leoni (ligamento cruzado anterior) y Jeremie Frimpong (isquiotibiales). Curtis Jones, quien había estado ausente por una molestia en la ingle, ha entrenado con el grupo y es duda para este compromiso.

La decisión de Slot de dejar en el banco a Florian Wirtz y Milos Kerkez funcionó a la perfección en el triunfo ante el Aston Villa, por lo que el técnico neerlandés no tendría razones para alterar el once que consiguió la victoria. Se espera que Alexis Mac Allister y Andrew Robertson mantengan sus lugares en el mediocampo y la defensa respectivamente, conformando un equipo que buscará aprovechar el factor Anfield para sumar una nueva victoria ante un histórico rival europeo.

Del lado del Real Madrid, Xabi Alonso se prepara para visitar su antiguo estadio sin poder contar con tres experimentados defensores: Dani Carvajal (rodilla, estará ausente hasta 2026), Antonio Rudiger (lesión muscular) y David Alaba (pantorrilla). Tampoco estará disponible Franco Mastantuono, quien sufre una pubalgia.

La gran incógnita para el técnico español pasa por Trent Alexander-Arnold, quien podría enfrentar a su antiguo club con la camiseta blanca. El lateral derecho inglés se recuperó de una lesión en los isquiotibiales pero no ha disputado un solo minuto desde su regreso, quedándose en el banco de suplentes en los dos últimos partidos de La Liga. Si Alonso considera que Alexander-Arnold no está en condiciones físicas óptimas, Federico Valverde continuaría ocupando la posición de lateral derecho en la línea defensiva.

