No sólo la pubalgia: otro golpazo para Franco Mastantuono en Real Madrid

Franco Mastantuono volvió a ser noticia en Real Madrid después de que se confirme la pubalgia que lo afecta y lo dejará afuera del cruce contra el Liverpool por la Champions League. La joya surgida de River Plate que ya debutó con la camiseta de la Selección Argentina y hace pocos días marcó su primer gol con el "Merengue", ahora recibió una mala noticia. La misma tiene que ver con la chance perdida de ganar su primer reconocimiento en el Viejo Continente.

El nacido en Azul que no disputó el Mundial Sub 17 con la "Albiceleste" de Diego Placente y se quedó en España aparecía entre los ternados para quedarse con el premio Golden Boy 2025 (Joven de Oro) que otorga anualmente el diario italiano Tuttosport. Finalmente, quedó en manos de un futbolista francés que viene de levantar varios títulos en los últimos meses y formaba parte de los nominados junto a otras figuras. De esta manera, el argentino no pudo quedarse con la estatuilla que alguna vez ganaron Lionel Messi y Sergio "Kun" Agüero, pero tendrá revancha.

Mastantuono no pudo ganar el premio Golden Boy: se lo quedó Désiré Doué

El futbolista que se quedó con el galardón fue el delantero del Paris Saint Germain, Doué, de tan sólo 20 años. El joven surgido en Rennes lleva cinco títulos con el elenco comandado por Luis Enrique, de los cuales tres fueron locales y dos internacionales. De hecho, fue una de las estrellas en la UEFA Champions League que consiguió el PSG en la temporada 2024/2025 y la Supercopa de Europa. A su vez, tendrá la oportunidad de ser campeón también de la Copa Intercontinental 2025 como no pudo hacerlo en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Por su parte, "Mastan" podrá esperar hasta el año próximo para conseguir este premio ya que se entrega a los jugadores Sub 21. De esta manera, el exhombre de River Plate tendrá por delante los últimos meses para seguir ganando terreno como también el 2026 para demostar el potencial que tuvo con la camiseta del "Millonario". A su vez, se espera que sea uno de los convocados por Lionel Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Désiré Doué, joya del PSG, ganó el premio Golden Boy 2025

¿Qué argentinos ganaron el premio Golden Boy?

A lo largo de la historia, sólo dos argentinos lo recibieron y fueron tanto Messi en 2005 como Agüero en 2007. Ambos futbolistas salieron campeones mundiales a nivel juvenil con la Selección Argentina Sub 20, algo a lo que Mastantuono no pudo aspirar este año. A pesar de ser parte del proceso de Placente, no es parte del plantel en el torneo llevado a cabo en Chile tras no recibir el permiso de su club.

Las estadísticas de Mastantuono en su carrera