River se mueve para el 2026 y contactó a Paulo Dybala: la respuesta a la oferta

Dybala sería uno de los refuerzos bomba para River en el 2026

Desde hace un tiempo, hay una política de incorporaciones en River Plate de poder captar la mayor cantidad de jugadores que se hayan consagrado campeones con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El nuevo apuntado es uno que sacudirá al fútbol argentino de gran manera en caso de que se concrete, debido a que hubo un llamado oficial para tentar a Paulo Dybala de cara a la temporada 2026. Una propuesta que el volante escuchó y respondió.

Es de público conocimiento de que Boca Juniors realizó varias gestiones después del regreso de Leandro Paredes para que los dos jueguen juntos. Sin embargo, las charlas no prosperaron y la “Joya” decidió quedarse al menos un tiempo más jugando en Italia. Aunque el embarazo de Oriana Sabatini podría haber generado un cambio considerable en su plan de vida. Al punto que opte por la posibilidad de regresar a la Argentina en el próximo mercado de pases o tras el Mundial.

Dybala recibió un llamado desde River pensando en el 2026

Acá es donde River comenzó a trabajar para captar la atención del jugador. “Paulo Dybala tuvo contacto con River para que se ponga la banda roja. En principio del otro lado no recibió un no”, expresó el periodista Fernando Cyzyz en DSports. “Primero elecciones y luego profundizar las charlas”, agregó. Lo que permite entender que se trataría de un proyecto de refuerzo por parte del oficialismo que busca reelegir con la figura de Stefano Di Carlo como candidato.

Hay que recordar que hace unos meses descartó la chance de regresar al fútbol argentino en lo que respecta al corto plazo. “Tengo contrato acá, así que por ahora sigo comiendo asado acá en Roma”, comentó el jugador en charla con Los Edul. Un vínculo que llegará a su fin en junio del 2026, pero que se podría “romper” con cierta facilidad en el mercado de verano porque estaría a seis meses de que se culmine.

¿Dybala no es hincha de Boca?

Nunca lo confirmó de manera oficial con palabras claras, pero Paulo dejó trascender que tiene cierta inclinación por los colores de Boca. “Mi viejo era fanático de Boca y tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de Independiente y River. Yo era el más chico y me llevaba a todos lados. Después, a los 10 años, fui a Instituto y me hice un poco más de Instituto. Pero cuando Boca jugaba contra algún equipo de Córdoba, íbamos siempre a la cancha", expresó hace unos meses.

No obstante, hay un detalle más que particular. "Paredes le taladra la cabeza. Yo le dije que, si viene a jugar a Boca, va a haber un problema serio en la familia", señaló Osvaldo Sabattini, padre de Oriana, en una entrevista que dio en Radio Mitre. Esto es producto de que la familia es abiertamente reconocida por ser fanática de River y uno de los sueños que tienen es ver a la “Joya” con la banda roja sobre su pecho.

"Siempre lo jodo a Paulo con que tiene una zurda mágica para jugar en River”, profundizó. También hay que señalar que Instituto de Córdoba buscará meterse en la pelea, debido a que buscan que juegue al menos un año con la camiseta que lo formó como jugador y que le dio la chance de irse a Europa, después de llegar a un acuerdo de venta con el Palermo de Italia en el 2012.