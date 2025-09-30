La noticia más feliz: Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan a su primer hijo.

Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores este martes al anunciar que está esperando su primer hijo junto a Paulo Dybala. La cantante y actriz eligió compartir la noticia en sus redes sociales con un emotivo video donde se la ve mostrando la ecografía del bebé, acompañada por el futbolista. “Primer posteo de nosotros tres”, escribió Oriana, desatando una ola de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de fanáticos, amigos y figuras del espectáculo.

La pareja, que se encuentra consolidada desde hace varios años, vive un momento muy especial tras haberse casado recientemente en una de las bodas más comentadas del año. Ahora, la noticia de la llegada de su primer hijo suma una nueva alegría a su historia de amor, que se convirtió en una de las más seguidas tanto en el mundo del deporte como en la música.

El video rápidamente se volvió viral y generó emoción entre quienes siguen de cerca la vida de Oriana y Dybala, quienes actualmente residen en Italia debido a la carrera del futbolista. Con esta publicación, la artista no solo reveló la dulce espera, sino que también abrió oficialmente una nueva etapa de su vida: la de formar familia.

La historia de amor de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Paulo Dybala y Oriana Sabatini celebraron su boda el 20 de julio de 2024 en Buenos Aires, tras un noviazgo iniciado en 2018. La ceremonia tuvo lugar en la Estancia El Dok Haras, situada en Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, donde reunieron a familiares y amigos para festejar su unión.

La pareja había concretado su compromiso el 31 de octubre de 2023, con una romántica propuesta en Roma, en la Fuente de Trevi. Desde aquel día, ambos han compartido en sus redes sociales sentidos posteos sobre su vida juntos. El casamiento representa para la dupla un paso natural en su historia de amor, que ahora continúa con la dulce espera del primer hijo, noticia que dieron a conocer recientemente con un video en el que se ve la ecografía del bebé.

