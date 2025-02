Oriana Sabatini y el anuncio que entusiasma a la farándula: "Al fin puedo contarles".

Oriana Sabatini es una de las influencers argentinas más importantes del país, ya que cuenta con un grupo fiel de seguidores que la acompañan en todos sus proyectos y publicaciones diarias. Y esta vez no fue la excepción, ya que la hija de Catherine Fulop revolucionó las redes sociales al hacer un importante anuncio.

Durante el 2024, Sabatini se mantuvo alejada de la vorágine laboral y no se metió en proyectos relacionado a la actuación o la música, ya que pasó la mayor parte del año organizando y disfrutando su casamiento con Paulo Dybala. Sin embargo, ahora que ya dio el sí, está lista para volver al ruedo: anunció su regreso a la música.

"Al fin puedo contarles esto", escribió Sabatini en un posteo de Instagram donde dio un pequeño adelanto de su próxima canción. En el mismo posteo, dio a conocer que la canción se llama Pinamar, inspirado en la famosa ciudad turística de la Costa Atlántica.

Tan solo unos días después, Oriana también subió otro álbum de fotos donde mostró el proceso de la canción, que se lanzará el próximo 6 de marzo, y sumó: "Falta tan poquito, no puedo explicarles la ansiedad que tengo de que escuchen esta canción".

El adelanto de Oriana Sabatini sobre su próxima canción, Pinamar.

"Estoy medicada": dolor por lo que Oriana Sabatini confesó sobre su salud

Tal como se mencionó antes, Oriana es una de las jóvenes más queridas en el mundo del espectáculo debido a que siempre se muestra muy abierta a la hora de hablar sobre sus luchas personales. Luego de su boda, que tuvo logar en junio del año pasado, Oriana despertó preocupación entre sus seguidores al revelar el delicado momento personal que atraviesa.

En varias entrevistas, la hija de Catherine Fulop había dado a conocer sus problemas vinculados al TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria), a la depresión y a la ansiedad. En este marco, habló al respecto durante su paso por el streaming Sería Increíble, de Olga. Durante la conversación, arrojó un dato que pocos sabían sobre su presente.

"Igual estuve deprimida toda mi vida. O sea, estoy medicada y siempre hablo mucho con mis profesionales. No sé qué vino primero, si el huevo o la gallina, que en mi caso sería el trastorno alimenticio o la depresión. Es como que a veces siento que tengo depresión porque tengo un trastorno alimenticio o a veces a veces siento que es al revés", comenzó diciendo. Además, describió la depresión "como que tenés ese pitido en el oído constante pero que te está diciendo cosas malas sobre vos". "La medicación no es que hace que no te vuelvan esos pensamientos nunca en la vida. Te lo regula, pero tenés que hacer un laburo terapéutico para vos también empezar a tener mejores herramientas. Hay cero motivación. Pensé que era porque me fui allá pero vine acá y lo mismo", reflexionó.

Por otro lado, reveló qué cosas la ayudan a sentirse mejor, como por ejemplo "tener una rutina, aunque se trate de algo pequeño". "Estar todo el día ocupada tampoco me ayuda. Yo no tengo la posta de nada y siempre es con un médico. Y a parte de un psiquiatra, un psicólogo siempre", cerró la artista y esposa de Paulo Dybala.