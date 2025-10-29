Quiénes son las figuras de la Selección Argentina convocadas por Diego Placente al Mundial Sub 17

Quiénes son las cuatro figuras de la Selección Argentina Sub 17 que buscará consagrarse campeona del mundo en Qatar.

La Selección Argentina Sub 17 viajó este lunes a Qatar para disputar el Mundial que comenzará el 3 de noviembre, con el objetivo de levantar el máximo título de la categoría por primera vez en su historia. Con una base ya establecida del Torneo L'Alcudia en el que la 'Albiceleste' se consagró campeón en julio, el entrenador Diego Placente ya dio a conocer la lista de convocados que cuenta con tan sólo dos futbolistas del exterior y una fuerte presencia de jugadores del fútbol argentino.

Entre los 21 convocados para la cita mundialista, que tendrá como primeros rivales en la fase de grupos a Bélgica, Fiji y Túnez, varios nombres destacan por ser talentos con gran proyección en sus clubes. Varios de ellos incluso ya tuvieron rodaje en Primera y son la base de este combinado nacional que buscará repetir el campeonato logrado en L'Alcudia.

Quiénes son las 'joyas' de la Selección Sub 17 que buscará ser campeona del mundo en Qatar

Matías Satas

El central zurdo de 17 años es uno de los jugadores con mayor proyección en las inferiores de Boca Juniors. Incluido en la lista de los 60 mejores talentos nacidos en el 2008 por la revista The Guardian, el nacido en Morón ya firmó su primer contrato profesional con el 'Xeneize' y fue capitán de la Sub 15 en el Sudamericano 2024. "Me dicen que me parezco a Cuti Romero o a Lisandro Martínez", dijo en una entrevista, a la vez que reconoció la importancia de "dar el ejemplo" al ser uno de los referentes de este proceso formativo de juveniles en la Selección.

Jerónimo Gómez Mattar

Otro futbolista categoría 2008, el mediocampista de Newell's Old Boys ya hizo historia en el cuadro rosarino al convertirse en el capitán más joven de su historia. En el duelo frente a Defensa y Justicia por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, Gómez Mattar (que había debutado en Primera apenas una fecha atrás) ingresó a falta de 20 minutos por Juan Manuel García, quien por orden del entrenador Cristian Fabbiani le cedió la cinta de capitán.

En apenas su segundo partido en Primera, Gómez Mattar portó la cinta de capitán de Newell's.

El volante ya había realizado ese rol en las divisiones inferiores de la 'Lepra', que actualmente atraviesa un crítico presente en el fútbol argentino. A pesar de que tan sólo disputó seis partidos antes de que AFA decida "cuidarlo" para el Mundial, él expresó su deseo de seguir jugando para ayudar a cambiar el rumbo del equipo en este tramo final: "Vamos a sacar esto adelante por la gente y por nosotros", declaró hace dos semanas.

Uriel Ojeda

El talentoso mediapunta de la cantera de San Lorenzo tendrá el honor de llevar en su espalda el número '10' de la Selección Argentina en lugar de la '20' que llevó en el Torneo de L'Alcudia, competición en la que demostró un gran nivel y aportó varios goles. Si bien aún no tuvo minutos con el primer equipo del 'Ciclón', es uno de los principales referentes en el ataque del plantel de Diego Placente y será protagonista en el próximo Mundial.

Thomas de Martis

El 'Tanque', nacido en Mar del Plata, descolló como delantero en las inferiores de Lanús: 17 goles en Novena, 28 en Octava y 20 en Séptima, además de otros 17 tantos en 22 presentaciones con la 'Albiceleste' y una actuación memorable en L'Alcudia. En el 'Granate', conjunto que no podrá contar con él para el partido de vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, encontró su lugar en la cancha como delantero y desde entonces se convirtió en una figura de las categorías juveniles del fútbol argentino.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar