Receta de matambre con ensalada rusa, para las Fiestas y antes también.

Entramos en los últimos días del 2025 y las ganas de saborear los platos típicos de las Fiestas empiezan a hacerse sentir. Uno de los clásicos es el matambre con ensalada rusa, que de solo pensarlo recuerda a las noches de calor de diciembre y los fuegos artificiales de Navidad y Año Nuevo. Si ya querés ir pensando el menú para estas fechas especiales, o simplemente se te antoja comer este plato, a continuación te compartimos la receta.

Receta de matambre con ensalada rusa

El matambre con ensalada rusa no puede faltar en la mesa del 24 y 25 de diciembre y del 31 y 1 de enero. El matambre requiere de paciencia, mientras que la ensalada rusa de una buena refrigeración. Teniendo en cuenta estas claves y los ingredientes y pasos que te dejamos a continuación, no debería fallar.

El matambre y la ensalada rusa combinan a la perfección y son un clásico de las Fiestas.

Ingredientes (para el matambre)

Un matambre vacuno

2 cdas de mostaza

3 cdas de provenzal seco

Una cda orégano seco

Una cda de gelatina sin sabor

50 g de queso rallado

150 g de arvejas cocidas

6 huevos duros

200 g de panceta ahumada

2 zanahorias

Un morrón rojo

Ingredientes (para la ensalada rusa)

2 zanahorias

3 papas

200 g de arvejas

Mayonesa, c/n

2 cdas de mostaza

Preparación