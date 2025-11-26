EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de matambre con ensalada rusa, para las Fiestas y antes también

Paso por paso, te explicamos cómo preparar matambre con ensalada rusa, para las Fiestas y los días de calor previos.

25 de noviembre, 2025 | 21.19

Entramos en los últimos días del 2025 y las ganas de saborear los platos típicos de las Fiestas empiezan a hacerse sentir. Uno de los clásicos es el matambre con ensalada rusa, que de solo pensarlo recuerda a las noches de calor de diciembre y los fuegos artificiales de Navidad y Año Nuevo. Si ya querés ir pensando el menú para estas fechas especiales, o simplemente se te antoja comer este plato, a continuación te compartimos la receta.

Receta de matambre con ensalada rusa

El matambre con ensalada rusa no puede faltar en la mesa del 24 y 25 de diciembre y del 31 y 1 de enero. El matambre requiere de paciencia, mientras que la ensalada rusa de una buena refrigeración. Teniendo en cuenta estas claves y los ingredientes y pasos que te dejamos a continuación, no debería fallar.

El matambre y la ensalada rusa combinan a la perfección y son un clásico de las Fiestas.

Ingredientes (para el matambre)

  • Un matambre vacuno
  • 2 cdas de mostaza
  • 3 cdas de provenzal seco
  • Una cda orégano seco
  • Una cda de gelatina sin sabor
  • 50 g de queso rallado
  • 150 g de arvejas cocidas
  • 6 huevos duros
  • 200 g de panceta ahumada
  • 2 zanahorias
  • Un morrón rojo

Ingredientes (para la ensalada rusa)

  • 2 zanahorias
  • 3 papas
  • 200 g de arvejas
  • Mayonesa, c/n
  • 2 cdas de mostaza

Preparación

  1. El primer paso fundamental es retirar el excedente de grasa del matambre.
  2. Luego, desplegar el matambre sobre una capa de film colocada sobre la mesada.
  3. Untar la superficie de la carne con mostaza, provenzal, gelatina en polvo, queso rallado, orégano, sal y pimienta.
  4. Sumar la panceta ahumada, las arvejas, el morrón y la zanahoria cortada en juliana, cubriendo la totalidad del matambre.
  5. Agregar en el extremo inferior los huevos duros formando una fila.
  6. Enrollar el matambre presionando muy bien. Hacelo con ayuda de un film.
  7. Atar ambos extremos con un hilo y finalmente bridar toda la carne rellena.
  8. Cocinar en una olla durante dos horas y media.
  9. Dejar que enfríe a temperatura ambiente, y recién ahí, llevarlo a la heladera con una prensa de matambre o colocarle un poco de peso encima.
  10. Ahora bien, para la ensalada rusa, vas a tener que pelar las papas, cortarlas en cubos y cocinarlas en agua con un poco de vinagre hasta que estén cocidas y reservar.
  11. Después, tenés que cortar las zanahorias en cubos pequeños y cocinarlas en agua hirviendo hasta que estén tiernas y reservar.
  12. Verter las papas, las zanahorias y las arvejas cocidas en un bowl.
  13. Salpimentar y agregar aceite, mayonesa y mostaza. Conservar en la heladera.
