Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de diciembre 2025

Cuál es el plazo fijo que mejor paga

En un contexto de inflación persistente y tasas en baja, los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que priorizan seguridad y previsibilidad. Aunque las tasas son negativas y no permite ganarle a la inflación, este instrumento permite conocer de antemano la ganancia y resguardar el capital sin asumir riesgos financieros.

Este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó la tabla oficial con las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos en pesos a 30 días, un dato clave para quienes evalúan dónde invertir su dinero durante la tercera semana de diciembre.

Según la información publicada por el BCRA, las tasas más altas del mercado para depósitos a 30 días corresponden a:

Banco Meridian: 27,5%

Banco Voii: 27,5%

Crédito Regional Compañía Financiera: 27,5%

Estos valores encabezan el ranking de entidades que ofrecen mayor rendimiento para los plazos fijos en pesos, especialmente a través de canales digitales y, en muchos casos, disponibles también para personas que no son clientes.

Cuál es el banco que mejor paga los plazos fijos

Cómo están las tasas en los bancos más grandes

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican en niveles más moderados:

Banco Nación: 22,5%

Banco Provincia: 22%

Banco Ciudad: 22%

Banco Macro: 23%

Banco Credicoop: 23%

Banco ICBC: 24%

Santander, Galicia y BBVA: 21%

Desde el organismo monetario explican que esta tabla incluye a las diez entidades con mayor participación en depósitos y a los bancos que informan tasas para no clientes.

Desde que el BCRA eliminó la tasa mínima obligatoria para plazos fijos, cada banco define libremente el interés que ofrece. Esto generó una fuerte dispersión de rendimientos y obliga a los ahorristas a comparar opciones antes de invertir. La constitución de un plazo fijo puede realizarse sin costo, de forma online y sin trámites presenciales, tanto desde el home banking del banco elegido como desde los enlaces habilitados para no clientes.

Qué bancos de primera línea pagan mejor el plazo fijo

En las últimas semanas, las tasas en pesos mostraron una baja generalizada y hoy se mueven en un rango aproximado de 20% a 30% anual. Esto reduce el atractivo del plazo fijo como herramienta de ganancia real, aunque sigue siendo valorado como una opción conservadora para proteger el capital.

Cómo constituir un plazo fijo

Quienes ya son clientes del banco elegido pueden constituir el plazo fijo directamente desde el homebanking. En caso contrario, muchas entidades permiten hacerlo de manera digital desde sus sitios web, sin costo, sin papeleo y con acreditación automática.