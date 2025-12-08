Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la segunda semana de diciembre 2025

Cuál es el plazo fijo que mejor paga

Diciembre de 2025 confirmó una tendencia que comenzó a observarse inmediatamente después de las elecciones de medio término a fines de octubre: una compresión generalizada de tasas en todo el sistema financiero, que derivó en un ajuste a la baja de los rendimientos de los depósitos a plazo fijo.

Tal como ocurrió en noviembre, la primera parte de diciembre mostró una caída generalizada de tasas en los depósitos a 30 días, tanto en bancos públicos como privados, en entidades digitales y financieras no bancarias.

Hoy, los rendimientos se ubican entre 21% y 30% nominal anual (TNA) en el sistema bancario nacional. En octubre, algunas entidades llegaron a pagar hasta 50% anual.

Baja de tasas en los bancos: cuánto me pagan por colocar a 30 días

Banco Nación: pasó de 39,5% a 24,5% anual . Un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días dejó $20.417 en diciembre , cuando en octubre generaba $32.466 . La diferencia es de casi $12.000 . La Tasa Efectiva Mensual (TEM) se ubica en 2,04% , lo que compite con la inflación prevista para el mes.

Santander: redujo su rendimiento a 21% TNA , con ingresos que bajaron de $26.301 a $17.500 por millón (TEM: 1,75% ), lo que podría quedar por debajo del IPC.

Galicia: también fijó su TNA en 21% , con una TEM de 1,75% , y una renta mensual reducida de $25.479 a $17.500 .

Banco Provincia: descendió de 34% a 23% anual , recortando el rendimiento mensual de $27.945 a $19.167 (TEM 1,92% ).

BBVA: pasó de 32% a 21% anual , dejando $17.500 mensuales por cada millón de pesos (TEM 1,75% ).

Macro: bajó de 34% a 25% anual . Hoy la renta mensual es de $20.832 , frente a los $27.945 de octubre (TEM 2,08% ).

Columbia: para nuevos clientes ofrece 27% anual a 30 días, con una TEM del 2,25%, lo que devuelve $22.500 por millón invertido. El monto mínimo es de $1.000 en pesos o moneda extranjera.

Credicoop: ajustó de 33% a 23% , lo que redujo su renta mensual de $27.123 a $19.167 (TEM 1,92% ).

ICBC: bajó de 35,3% a 26,5% anual , con ingresos de $22.083 frente a los $29.014 previos (TEM 2,21% ).

Ciudad: descendió de 32% a 22% anual , con una renta de $18.333 , cuando en octubre generaba $26.301 (TEM 2,21% ).

Banco Bica: fue uno de los casos más extremos. En octubre pagaba 50% anual, con ingresos mensuales de $41.096. Hoy ofrece 27,9% anual, con $23.333, una diferencia de $17.763 (TEM 2,33%).

La dispersión entre grandes y pequeños bancos se redujo drásticamente. A fines de octubre, la diferencia mensual podía superar los $20.000 por cada millón invertido. En diciembre, el rango se achicó y la brecha máxima es de sólo $7.500, con rendimientos entre $17.500 y $25.000 en el sistema financiero. No hubo excepciones: ningún banco incrementó tasas, incluso aquellos que en otros períodos apostaron por ser los más competitivos.