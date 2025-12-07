Cuáles son los equipos más caros de la Liga Profesional y cómo les fue en 2025

Ningún equipo supera la barrera de los 90 millones de euros en valoración

A cuatro partidos de que culmine la temporada 2025 de la Liga Profesional, se puede determinar cuáles son los equipos más caros y cómo les fue durante el año. Lo primero que se desprende es que tan sólo dos llegaron a la instancia decisiva y cuentan con chances de consagrarse campeones del Torneo Clausura. Después hay casos en los que se invirtió una enorme cantidad de dólares y las vueltas olímpicas brillan por su ausencia.

De acuerdo a la información recopilada por Transfermarkt, es posible determinar que el plantel de River es el más caro de todo el fútbol argentino. Esto es producto de que cuenta con una valoración de mercado que ronda en los 86 millones de euros, y con una edad promedio de 28 años. Lo particular es que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo realizó una enorme inversión con varias compras por encima de los 10 millones de dólares y quedó eliminado de toda competencia que disputó. No siempre gastar mucho es sinónimo de éxito.

River tiene un gasto anual en salarios de 100 millones de dólares y en este 2025 no ganó nada

El segundo lugar es para Boca Juniors, que dispone de un valor de 83 millones de euros y que de momento cuenta con chances de consagrarse campeón del Torneo Clausura, pero antes deberá avanzar de ronda. Caso contrario su temporada tendrá el mismo resultado que la del "Millonario". Mientras que Racing quedó ubicado en el tercer peldaño con 77 millones de euros, y es el primer campeón que aparece en la lista debido a que logró quedarse con la Recopa Sudamericana al ganarle a Botafogo. También posee puede consagrarse en el ámbito local.

Mientras que Independiente aparece en el cuarto lugar con una valoración que ronda en los 56 millones de euros, pero con ninguna consagración y esperando un milagro que le permita clasificarse a la Copa Sudamericana de la temporada 2026. El top cinco se cierra con Vélez que dispone de una cotización de 55 millones de euros, y que este año se quedó con la Supercopa Internacional frente a Estudiantes. Un certamen que a pesar de su nombre, la AFA decidió que se desarrolle en Avellaneda debido a que ninguno de los clasificados estaban en condiciones de realizar un viaje al exterior. Además, el Fortín le ganó la Supercopa Argentina ante Central Córdoba.

Por otro lado, Independiente Rivadavia de Mendoza que se quedó con la Copa Argentina cuenta con un valor de mercado de 23 millones de euros y esto lo coloca en el puesto 20. En tanto que Platense, que se consagró en el Torneo Apertura, se ubica en el escalón 17 con una cotización de 27 millones. Una enorme diferencia con los primeros cinco equipos de la tabla.

¿Quiénes son los jugadores más valorados?

Continuando con las valoraciones, pero haciendo foco en los jugadores es posible determinar que Kevin Lomónaco es el jugador más caro del fútbol argentino con un valor de mercado de 12 millones de euros. Una cifra que Independiente buscará recibir en el próximo mercado de pases. De hecho, el Grupo Pachuca ofreció comprarlo por 10 millones, sin embargo la propuesta fue considerada insuficiente.

Mientras que Juan Ignacio Nardoni de Racing dispone de un valor de 11 millones, Maher Carrizo de Vélez con un precio de 10 millones y Felipe Loyola de Independiente con una cifra de 9 millones. Este último caso expone una cierta coincidencia con lo que el "Rojo" pretende al momento de sentarse a escuchar ofertas por el volante chileno. El 50% de su ficha está valorado en 8 millones de dólares, en tanto que el total es de 16, debido a que ese fue el acuerdo que se estableció con el otro dueño del jugador, que es Huachipato.

El top cinco se cierra con Kevin Castaño de River que ronda con un valor de mercado de 8 millones de euros, y que no coincide en nada con lo que gastaron para sacarlo del Krasnodar de Rusia. En un primer momento, se informó que su ficha costó 13 millones, pero el paso del tiempo expuso que el "Millonario" también tuvo que hacerse cargo de los impuestos y comprar parte del pase que estaba en manos del Cruz Azul de México lo que dio como resultado un gasto final de casi 18 millones.