Aguinaldo: cuánto gano si pongo un plazo fijo a 30 días

Plazo fijo: cuánta tasa ofrecen los bancos

Con la llegada de diciembre se activa el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, y para muchos argentinos vuelve a aparecer la misma pregunta: qué hacer con ese dinero para que no pierda valor.

En un contexto de desaceleración de las tasas de interés en las últimas semanas, el plazo fijo tiene tasas reales negativas y sigue siendo una opción para algunos ahorristas. Pero todavía hay entidades que pagan tasas superiores al promedio del sistema, especialmente a través del canal online.

Según la última publicación del BCRA, las tasas de interés para depósitos a plazo fijo online a 30 días muestran una amplia diversidad desde el inicio de diciembre:

Banco de la Nación Argentina: 26%

Banco Galicia: 25%

Banco Santander: 22%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 26%

BBVA: 26%

Banco Macro: 29%

Banco Credicoop: 28%

Banco Ciudad: 24%

ICBC: 28%

Cuánto gano poniendo el aguinaldo en plazo fijo

El plazo fijo es una de las herramientas de ahorro más utilizadas en la Argentina. Su principal característica es que el dinero depositado no puede retirarse antes del vencimiento, que suele ser de 30, 60 o más días, según la elección del ahorrista. Para estimar cuánto se gana en un mes, se debe dividir la TNA por 12. El resultado de ese cálculo indica el porcentaje aproximado de interés que genera la inversión a 30 días.

Cuánto gano si invierto el aguinaldo en un plazo fijo a 30 días

Actualmente, la tasa máxima que se ofrece para plazos fijos tradicionales ronda el 26% de Tasa Nominal Anual (TNA). Con ese rendimiento, el interés mensual se ubica en torno al 2,17%.

Si invierto $500.000 a 30 días

Con esa tasa, al cabo de un mes el ahorrista obtiene un total de $510.833, lo que representa una ganancia de $10.833.

Si invierto $1.000.000 a 30 días

En este caso, los intereses generados son de $21.667, por lo que al vencimiento se retiran $1.021.667.

Si invierto $2.000.000 a 30 días

Quien coloque dos millones de pesos en un plazo fijo a 30 días recibirá $2.043.333, con una ganancia de $43.333, es decir, un rendimiento mensual cercano al 2,17%.

Plazo fijo: cuánto gano con una tasa del 26%

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

Todas las personas que trabajan en relación de dependencia, además de jubilados y pensionados, cobran en diciembre la segunda cuota del aguinaldo. De acuerdo con la normativa vigente, esta cuota corresponde a diciembre y puede abonarse hasta el jueves 18 del mes. No obstante, la ley contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles, por lo que este año el pago podrá realizarse como máximo hasta el miércoles 24 de diciembre de 2025.