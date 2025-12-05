Más deuda: Caputo anunció que Argentina vuelve a los mercados con un bono a 4 años

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó hoy que la Argentina volverá al mercado de capitales y a tomar deuda con privados internacionales mediante un bono en dólares a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%.

Se definirá como BONAR 2029N y está dirigido a inversores que busquen participar en la financiación de compromisos del Estado con moneda norteamericana. Según anunció la Secretaría de Finanzas, la licitación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre.

"Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos, cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", afirmó Caputo en una entrevista en A24.

Según dijo, alcanzará para pagar parte de los vencimientos de enero próximo, de unos 4.000 millones de dólares, pero no su totalidad, por lo que se complementará con el repo que está negociando, en paralelo, con los bancos internacionales.

El ministro de Economía aseguró que el riesgo país no baja por debajo de los 600 puntos debido a que los bonos emitidos previamente tienen una tasa de interés muy baja que ya no resulta atractiva frente al aproximadamente 4% que ofrecen los de otros países, y a que no pagaban la totalidad de los capitales al vencimiento. Al contrario, el BONAR 2029N, señaló, "es más tradicional. Es un bono bullet que paga todo al vencimiento con intereses semianuales", lo que debería hacerlo atractivo, aseveró.

Además, aseguró que el bono tendrá legislación local (argentina) debido a que la "Ley Guzmán", impulsada por el exministro de Economía de Alberto Fernández, no permite emitir deuda de legislación extranjera sin la aprobación del Congreso.

Tras conocerse el anuncio, el presidente, Javier Milei, celebró la decisión con un posteo: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA”, dijo en X.

En este contexto, Caputo aclaró que el Banco Central está habilitado, en el acuerdo con el FMI, a comprar dólares en el medio de las bandas. "El acuerdo con el Fondo no dice que (el BCRA) tiene que intervenir en el piso y en el techo solamente. En esos casos está obligado, pero puede intervenir en el medio", señaló. Y ratificó las bandas al agregar que "no hay debate con el esquema cambiario. El Fondo está de acuerdo".

Cómo es el BONAR 2029N en dólares que anunció Caputo para la vuelva a los mercados de capitales

Según precisó la Secretaría de Finanzas, las características del bono son las siguientes: