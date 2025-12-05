No laves las zapatillas en el lavarropas: una experta en limpieza reveló su "fórmula mágica" para dejarlas como nuevas.

Una experta en limpieza reveló cuál es su truco para limpiar las zapatillas y dejarlas como nuevas sin arruinarlas. Muchas personas meten las zapatillas en el lavarropas, especialmente si son blancas, con la esperanza de limpiarlas a fondo. Si bien en los primeros lavados puede dar buenos resultados, lo cierto es que reduce la vida útil del calzado y lo daña lentamente.

Begoña Pérez, experta en orden y limpieza, más conocida en las redes sociales como La Ordenatriz, explicó que hay una forma más eficaz y menos dañina de limpiar las zapatillas.

Según La Ordenatriz, evitar el lavarropas es clave para alargar la vida útil de las zapatillas. El movimiento del tambor y el uso de detergentes fuertes pueden provocar que los pegamentos se despeguen o que los colores se deterioren.

El truco para limpiar las zapatillas sin meterlas al lavarropas

Lo primero que se debe hacer es retirar los cordones y cepillar muy bien la superficie en seco para eliminar la suciedad más gruesa. Luego, se debe aplicar lo que ella llama la "fórmula mágica".

Para este preparado, se deben mezclar: medio litro de agua caliente, dos cucharaditas de jabón líquido y 50 ml de amoníaco. Una vez que obtengas esta mezcla, debés pasarla por las zapatillas y volver a cepillar con fuerza.

Si las zapatillas son blancas, enjuagalas y prepará un recipiente con agua caliente y dos cucharadas de percarbonato de sodio. Es importante señalar que este paso no se debe hacer si son de algún color, ya que el percarbonato las decoloraría.

Sumergilas en esta nueva mezcla boca abajo de dos a cuatro horas junto con los cordones. Volvé a cepillar si es necesario y dejalas secar al aire libre, pero nunca al sol directo. Lo ideal es dejarlas en un lugar ventilado y en posición horizontal para evitar marcas.

Si aparecen manchas amarillas, probablemente se deba a un mal aclarado. La solución, dice la experta, es cepillar con vinagre de limpieza y enjuagar nuevamente bajo el chorro de agua.