Cuántos equipos juegan el Mundial 2026: la cantidad de selecciones

Cuántos equipos juegan el Mundial 2026.

Se acerca el Mundial 2026, un torneo que por distintos motivos será histórico. Se trata de un campeonato que se jugará por primera vez en tres países distintos (Canadá, Estados Unidos y México), de los cuales los dos últimos ya han sido sede en mundiales. Y una competencia que ofrecerá un histórico número de equipos que cambiará la manera en que se desarrolla el torneo y la cantidad de partidos.

En 1998, la FIFA implementó lo que por aquel entonces fue el último cambio realizado sobre los participantes de los mundiales. Se pasó de 24 a 32 equipos, una cifra que eliminó las clasificaciones de mejores terceros de cada grupo y dispuso desde ese momento que los conjuntos que clasificaran a octavos de final sean los primeros dos, con ocho grupos en total. Sin embargo, este torneo conocido de esa manera será cambiado para siempre.

Cuántos son los equipos que juegan el Mundial 2026

Por primera vez habrá 48 equipos que participen del mundial y será en la edición 2026. Este formato brinda 45 países clasificados más los tres países anfitriones. En este caso, los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá clasificaron, como pasa con los locales cada cuatro años, sin realizar eliminatorias. Y se sumaron mayores cupos a las demás confederaciones para completar el torneo.

Cómo será el formato de competencia del Mundial 2026

Con este agregado se pasó de tener ocho grupos de 12. Los cabeza de serie se definieron por los tres anfitriones más los nueve equipos mejores clasificados en el ranking FIFA. En ese sentido, serán las locales Estados Unidos, México y Canadá más España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Los partidos que se disputen pasarán de ser 64 a la cifra histórica de 104.

Lionel Messi campeón en 2022.

Por primera vez, la competencia se juega con 16avos de final después de fase de grupos, lo que agrega un encuentro más en el camino por intentar ser campeón del mundo. Una normativa que regresará 32 años después es que los ocho mejores terceros clasificarán a la siguiente instancia, y en ella enfrentarán a los punteros de los grupos E, G, I, L y K, asimismo, los restantes enfrentarán a los líderes de los grupos A, B y D.

