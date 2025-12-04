Boxeo: Junior Zárate perdió en Tailandia y se esfumó el sueño de ser campeón mundial

Boxeo: Junior Zárate perdió en Tailandia y no pudo ser campeón mundial

En el marco de la 63° Convención del Consejo Mundial de Boxeo, el argentino Junior Zárate no pudo contra el representante local Tjammanoon Niyomtrong en Tailandia y perdió en su segunda chance para ser campeón del mundo. El nacido en Formosa pero radicado en Florencio Varela dio pelea durante los 12 rounds contra un púgil que no sólo lo superó, sino que además contó con el apoyo de los cinco jueces que dispuso la mencionada entidad presidida por Mauricio Sulaimán. De esta manera, el "Demonio" no pudo quedarse con el cetro minimosca del CMB y tendrá que esperar por otra oportunidad.

Después de lo que fue su derrota en Sudáfrica contra Mpumelelo Tshabalala en septiembre del 2024, el oriundo de Ibarreta se subió al ring del The Imperial Queens Park Hotel del mencionado país asiático con la ilusión de consagrarse. Más allá de que, por momentos, conectó varios golpes al cuerpo y al rostro del dueño de casa, no le alcanzó para quedarse con la victoria. Además, un detalle no menor es que hizo una muy buena presentación para el poco tiempo que tuvo para entrenarse desde que se anunció su presencia en este combate.

La baja inesperada de último momento del venezolano Carlos Cañizales por no poder viajar a Tailandia derivó en la designación del argentino para este duelo en los últimos días, por lo que se vio obligado a prepararse con todo en tan sólo unos días. Por supuesto, esto se notó con el correr del cruce, pero el formoseño nunca dejó de lado la pasión y la garra para cumplir su sueño de ser campeón del mundo. El local dominó gran parte y obligó al "Demonio" a tener que buscar la definición por KO, lo cual finalmente no llegó y todo se definió en las tarjetas.

Con todo en contra, ya que el mencionado Niyomtrong supo tener ya cinturones de esta importancia y le sobraba experiencia para esta pelea. La misma la demostró desde el arranque más allá de que Zárate conectó y nunca dejó de luchar, tal es así que cerró mejor tanto el cuarto como el séptimo capítulo pero no fue suficiente. En los "rounds de campeonato" y con todo para perder, el ex campeón argentino y latino de la categoría minimosca tuvo que acelerar para buscar el nocaut, pero el tailandés, que se impuso por puntos en fallo unánime no lo permitió.

La carrera de Junior Zárate antes de pelear por el título mundial

El exrepresentante de los Condors -el equipo argentino en la extinta competencia amateur internacional World Series of Boxing (WSB)- tuvo un interesante rodaje a nivel amateur y más allá de que no llegó a competir a nivel olímpico, sí mostró su buen nivel desde el inicio y poco después pasó al profesionalismo. Su debut se dio en marzo del 2016 y cosechó cuatro victorias al hilo hasta su primera derrota. Su oportunidad por título argentino llegó dos años más tarde y cayó por puntos contra el jujeño Juan José Jurado. Sin embargo, en agosto del 2019 tuvo su revancha y lo venció en el Club Atlético Huracán.

En 2021 y después de atravesar un momento complicado durante la pandemia, el "Demonio" volvió al ring y al poco tiempo disputó los cinturones argentino y sudamericano minimosca contra Leandro Blanc y perdió en las tarjetas después de que un choque de cabezas con corte incluido obligue al árbitro a suspender la contienda en el onceavo round. En 2022 se consagró con el Latino supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mismo que ganó en la división minimosca tiempo después y le sumó el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Con varias victorias al hilo le llegó la merecida oportunidad para el mundialista pero el resultado no fue lo que esperaba ya que terminó con polémica en Sudáfrica cuando peleó contra Mpumelelo Tshabalala por el minimosca de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y perdió en fallo dividido mereciendo más.