Obra pública: Insfrán inaugurará la línea de media tensión que garantizará suministro eléctrico a familias de Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará este viernes la inauguración de la Línea de Media Tensión que permitirá abastecer de energía eléctrica de manera continua a las localidades de El Cañón y El Quemado Nuevo, ambas pertenecientes a la jurisdicción de Laguna Yema.

El acto comenzará en El Cañón, donde se realizará el descubrimiento de la placa y la puesta en funcionamiento del sistema de suministro eléctrico. Más tarde, a las 19.15 horas, se llevará adelante el acto central en El Quemado Nuevo. En diálogo con Agenfor, el gerente de REFSA, Benjamín Villalba, explicó que la obra consiste en una Línea de Media Tensión de 13,2 kV proveniente del Centro de Distribución de 33/13,2 kV de Laguna Yema, ubicado sobre la Ruta Nacional 81.

“Se hizo un tendido y tensado, como dicen los electricistas, de 60 kilómetros de línea hasta dos localidades: El Quemado y el Cañón, que tenían servicio intermitente. O sea, tenían grupos de electrógenos, porque no se podía llegar con las líneas”, indicó el funcionario y señaló que en ambas comunidades residen entre 70 y 100 familias, pero destacó que la decisión de avanzar con la obra responde al principio rector fijado por el Gobernador: “Donde hay necesidad, tenemos que estar presentes”.

"También se va a poner en servicio la iluminación del pueblo y, lo más importante, es que van a tener un servicio eficiente, igual que en Formosa Capital, y va a beneficiar a muchos hogares formoseños", concluyó en ese sentido, puso en valor la inversión destinada a garantizar un servicio continuo y de calidad.

Un rechazo por el bien de los formoseños

La distribuidora provincial REFSA rechazó la propuesta de la Secretaría de Energía de la Nación de implementar cortes rotativos en el servicio eléctrico como medida preventiva ante la alta demanda del verano, la cual pone al sistema en crisis de forma recurrente. Desde REFSA se explicó que la distribuidora se opone a esta directriz nacional, que exige a las empresas con generación asignada aplicar cupos y cortes.

No obstante, se advirtió que es el propio Gobierno nacional quien conduce los comandos de la generación y tiene la capacidad de realizar estos cortes directamente desde las centrales eléctricas, por lo que el impacto en la provincia de Formosa es una preocupación latente de cara a la temporada estival. Finalmente, se reactivó la urgencia de concretar una fuente alternativa de abastecimiento a través de la línea Guarambaré-Clorinda con Paraguay. Esta interconexión se considera una solución vital que permitiría mitigar eventuales colapsos por sobredemanda.