Cuánto gana el personal de gendarmería en diciembre 2025: el salario que cobra

Cuánto aumenta el salario de Gendarmería

El Ministerio de Seguridad oficializó un aumento general para el personal de Gendarmería Nacional Argentina en actividad y para el personal retirado, a través de la resolución 944/2025. La medida actualiza los haberes básicos y produce mejoras en diversos suplementos específicos, con especial impacto en quienes cumplen funciones de patrullaje y prevención en barrios y zonas urbanas.

El esquema salarial busca reconocer la responsabilidad operativa de los efectivos y reforzar los ingresos de aquellos que están en tareas territoriales, consideradas esenciales para la seguridad pública.

Escala salarial básica de Gendarmería: cuánto cobra cada jerarquía

Los sueldos básicos mensuales, vigentes según la resolución oficial, quedaron establecidos de la siguiente manera para diciembre 2025:

Comandante General: $2.635.216

Comandante Mayor: $2.398.955,25

Comandante Principal: $2.153.607,57

Comandante: $1.771.955,58

Segundo Comandante: $1.453.912,27

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficial Mayor: $1.533.000,48

Suboficial Principal: $1.387.330,82

Sargento Ayudante: $1.261.209,85

Sargento Primero: $1.146.554,38

Sargento: $1.042.322,17

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Estos haberes representan el salario base de cada categoría, con incrementos que acompañan la jerarquía, la trayectoria profesional y la responsabilidad asignada dentro de la fuerza.

Salarios de gendarmería diciembre

Una parte clave del ingreso mensual es el plus por tareas operativas, destinado a los efectivos que cumplen funciones de seguridad territorial, operativos preventivos o patrullajes barriales. Para noviembre de 2025, estos suplementos se fijaron en:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

Este adicional mejora significativamente los ingresos finales, dado que el patrullaje y la prevención en barrios implican presencia continua en operativos, horarios variables y mayor exposición operativa.

Cómo entrar a Gendarmería: requisitos para la inscripción

Para quienes buscan incorporarse a la fuerza, la Gendarmería exige cumplir con una serie de condiciones personales, documentales y físicas:

Ser argentino nativo o por opción

Presentar DNI vigente

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción (los menores deben contar con autorización de padres o tutores)

Acreditar estatura mínima y máxima , según el sexo: Mujeres: entre 1,60 y 1,85 metros Hombres: entre 1,66 y 1,95 metros

Haber completado estudios secundarios o encontrarse en trámite

Aprobar exámenes médicos, físicos y psicotécnicos

Presentar certificado de buena conducta

No registrar antecedentes penales

Además, la carrera exige formación constante, disciplina, evaluaciones regulares y posibilidades de ascenso, lo que convierte a Gendarmería en una alternativa profesional sólida dentro del ámbito de la seguridad pública, con estabilidad laboral y proyección interna.