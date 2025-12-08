EN VIVO
Salarios

Cuánto gana el personal de gendarmería en diciembre 2025: el salario que cobra

La resolución oficial redefine la escala de haberes y mejora los adicionales por tareas de patrullaje, con impacto directo en el personal operativo.

08 de diciembre, 2025 | 13.00

El Ministerio de Seguridad oficializó un aumento general para el personal de Gendarmería Nacional Argentina en actividad y para el personal retirado, a través de la resolución 944/2025. La medida actualiza los haberes básicos y produce mejoras en diversos suplementos específicos, con especial impacto en quienes cumplen funciones de patrullaje y prevención en barrios y zonas urbanas.

El esquema salarial busca reconocer la responsabilidad operativa de los efectivos y reforzar los ingresos de aquellos que están en tareas territoriales, consideradas esenciales para la seguridad pública.

Escala salarial básica de Gendarmería: cuánto cobra cada jerarquía

Los sueldos básicos mensuales, vigentes según la resolución oficial, quedaron establecidos de la siguiente manera para diciembre 2025:

  • Comandante General: $2.635.216

  • Comandante Mayor: $2.398.955,25

  • Comandante Principal: $2.153.607,57

  • Comandante: $1.771.955,58

  • Segundo Comandante: $1.453.912,27

  • Primer Alférez: $1.226.738,49

  • Alférez: $1.089.756,36

  • Subalférez: $990.687,61

  • Suboficial Mayor: $1.533.000,48

  • Suboficial Principal: $1.387.330,82

  • Sargento Ayudante: $1.261.209,85

  • Sargento Primero: $1.146.554,38

  • Sargento: $1.042.322,17

  • Cabo Primero: $947.565,63

  • Cabo: $861.423,24

  • Gendarme: $783.112,06

  • Gendarme II: $711.920,04

Estos haberes representan el salario base de cada categoría, con incrementos que acompañan la jerarquía, la trayectoria profesional y la responsabilidad asignada dentro de la fuerza.

Salarios de gendarmería diciembre

Una parte clave del ingreso mensual es el plus por tareas operativas, destinado a los efectivos que cumplen funciones de seguridad territorial, operativos preventivos o patrullajes barriales. Para noviembre de 2025, estos suplementos se fijaron en:

  • Comandante General: $1.099.756,56

  • Comandante Mayor: $956.312,03

  • Comandante Principal: $820.868,51

  • Comandante: $707.647,32

  • Segundo Comandante: $604.823,59

  • Primer Alférez: $525.932,96

  • Alférez: $482.508,12

  • Subalférez: $446.764,19

  • Suboficial Mayor: $647.790,14

  • Suboficial Principal: $605.411,34

  • Sargento Ayudante: $565.806,85

  • Sargento Primero: $523.895,10

  • Sargento: $471.979,46

  • Cabo Primero: $410.415,01

  • Cabo: $383.565,96

  • Gendarme: $358.473,13

  • Gendarme II: $343.478,67

Este adicional mejora significativamente los ingresos finales, dado que el patrullaje y la prevención en barrios implican presencia continua en operativos, horarios variables y mayor exposición operativa.

Cómo entrar a Gendarmería: requisitos para la inscripción

Para quienes buscan incorporarse a la fuerza, la Gendarmería exige cumplir con una serie de condiciones personales, documentales y físicas:

  • Ser argentino nativo o por opción

  • Presentar DNI vigente

  • Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción (los menores deben contar con autorización de padres o tutores)

  • Acreditar estatura mínima y máxima, según el sexo:

    • Mujeres: entre 1,60 y 1,85 metros

    • Hombres: entre 1,66 y 1,95 metros

  • Haber completado estudios secundarios o encontrarse en trámite

  • Aprobar exámenes médicos, físicos y psicotécnicos

  • Presentar certificado de buena conducta

  • No registrar antecedentes penales

Además, la carrera exige formación constante, disciplina, evaluaciones regulares y posibilidades de ascenso, lo que convierte a Gendarmería en una alternativa profesional sólida dentro del ámbito de la seguridad pública, con estabilidad laboral y proyección interna.

Trending
Estafas
Meta busca combatir las estafas virtuales en sus plataformas
Las más vistas