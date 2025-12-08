Cuánto gana el personal de gendarmería en diciembre 2025: el salario que cobra

El Ministerio de Seguridad oficializó un aumento general para el personal de Gendarmería Nacional Argentina en actividad y para el personal retirado, a través de la resolución 944/2025. La medida actualiza los haberes básicos y produce mejoras en diversos suplementos específicos, con especial impacto en quienes cumplen funciones de patrullaje y prevención en barrios y zonas urbanas.
El esquema salarial busca reconocer la responsabilidad operativa de los efectivos y reforzar los ingresos de aquellos que están en tareas territoriales, consideradas esenciales para la seguridad pública.
Escala salarial básica de Gendarmería: cuánto cobra cada jerarquía
Los sueldos básicos mensuales, vigentes según la resolución oficial, quedaron establecidos de la siguiente manera para diciembre 2025:
-
Comandante General: $2.635.216
-
Comandante Mayor: $2.398.955,25
-
Comandante Principal: $2.153.607,57
-
Comandante: $1.771.955,58
-
Segundo Comandante: $1.453.912,27
-
Primer Alférez: $1.226.738,49
-
Alférez: $1.089.756,36
-
Subalférez: $990.687,61
-
Suboficial Mayor: $1.533.000,48
-
Suboficial Principal: $1.387.330,82
-
Sargento Ayudante: $1.261.209,85
-
Sargento Primero: $1.146.554,38
-
Sargento: $1.042.322,17
-
Cabo Primero: $947.565,63
-
Cabo: $861.423,24
-
Gendarme: $783.112,06
-
Gendarme II: $711.920,04
Estos haberes representan el salario base de cada categoría, con incrementos que acompañan la jerarquía, la trayectoria profesional y la responsabilidad asignada dentro de la fuerza.
Una parte clave del ingreso mensual es el plus por tareas operativas, destinado a los efectivos que cumplen funciones de seguridad territorial, operativos preventivos o patrullajes barriales. Para noviembre de 2025, estos suplementos se fijaron en:
-
Comandante General: $1.099.756,56
-
Comandante Mayor: $956.312,03
-
Comandante Principal: $820.868,51
-
Comandante: $707.647,32
-
Segundo Comandante: $604.823,59
-
Primer Alférez: $525.932,96
-
Alférez: $482.508,12
-
Subalférez: $446.764,19
-
Suboficial Mayor: $647.790,14
-
Suboficial Principal: $605.411,34
-
Sargento Ayudante: $565.806,85
-
Sargento Primero: $523.895,10
-
Sargento: $471.979,46
-
Cabo Primero: $410.415,01
-
Cabo: $383.565,96
-
Gendarme: $358.473,13
-
Gendarme II: $343.478,67
Este adicional mejora significativamente los ingresos finales, dado que el patrullaje y la prevención en barrios implican presencia continua en operativos, horarios variables y mayor exposición operativa.
Cómo entrar a Gendarmería: requisitos para la inscripción
Para quienes buscan incorporarse a la fuerza, la Gendarmería exige cumplir con una serie de condiciones personales, documentales y físicas:
-
Ser argentino nativo o por opción
-
Presentar DNI vigente
-
Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción (los menores deben contar con autorización de padres o tutores)
-
Acreditar estatura mínima y máxima, según el sexo:
-
Mujeres: entre 1,60 y 1,85 metros
-
Hombres: entre 1,66 y 1,95 metros
-
-
Haber completado estudios secundarios o encontrarse en trámite
-
Aprobar exámenes médicos, físicos y psicotécnicos
-
Presentar certificado de buena conducta
-
No registrar antecedentes penales
Además, la carrera exige formación constante, disciplina, evaluaciones regulares y posibilidades de ascenso, lo que convierte a Gendarmería en una alternativa profesional sólida dentro del ámbito de la seguridad pública, con estabilidad laboral y proyección interna.