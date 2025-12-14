Ramón Díaz, cerca de dirigir a un gigante del fútbol argentino

El Inter de Brasil lo removió del cargo porque eran grandes las chances de descenso a la B.

Luego de haber ser removido de su cargo en Internacional de Brasil, Ramón Díaz se encuentra buscando equipo para tomarse revancha y demostrar que aún está vigente. Esto provocó que se lo involucre de manera inmediata con un gigante del fútbol argentino que está necesitado de un cuerpo técnico de experiencia porque en la temporada 2026 le tocará sumar minutos en la Copa Libertadores.

Si se repasa el recorrido reciente del riojano es posible apreciar que estuvo en el Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos, Al-Hilal de Arabia Saudita, Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama, Corinthians e Inter de Brasil. Una colección más que interesante de equipos en ligas que distan mucho de lo que es el fútbol argentino. Aunque esto pareciera poco importar en Rosario Central, que lo presenta como claro candidato a reemplazar a Ariel Holan.

Rosario Central está tras los pasos de un DT con enorme recorrido nacional e internacional

"Ramón Díaz pica en punta para reemplazar a Ariel Holan", expresó el periodista Matías García en TNT Sports. Hay que recordar que el Canalla de manera muy sorpresiva le avisó a sus hinchas de que el entrenador había llegado a un acuerdo con los directivos para ponerle punto final al contrato y que se marchaba en buenos términos. Hasta el momento, los motivos siguen siendo un misterio mientras se trabaja en un reemplazante.

Por otro lado, la figura del riojano no pasa para nada desapercibida en un contexto donde River viene de una temporada muy mala en lo que respecta a resultados deportivos porque no se consagró campeón de ningún certamen que disputó y tampoco logró una identidad de juego. Algo que puso en duda la continuidad de Marcelo Gallardo por primera vez desde que se lanzó como entrenador profesional.

Las voces que emergen desde Rosario señalan que todavía no hay un acuerdo formal con Ramón Díaz para que sea presentado como entrenador y se haga cargo del primer equipo. Aunque exponen que se trata de un candidato que gusta, pero que comparte lista con otros nombres de cierto recorrido. Uno de ellos es Jorge Almirón que hace poco fue removido de su lugar en Colo Colo de Chile por no cumplir determinados objetivos. Mientras que el otro es el Chacho Coudet, que es bastante conocido en el club.

¿Por qué se fue Holan de Central?

Hasta el momento, hay dos versiones distintas que intentan explicar la salida de Holan de Rosario Central. La primera es una que expone una decisión de realizar fuertes intervenciones dentro del plantel con el fin de armar un equipo más competitivo de cara a la temporada 2026 que tendrá como gran atractivo a la Copa Libertadores. El deseo implicaba que varios referentes se marcharán para que se den ciertas incorporaciones de peso.

Mientras que el segundo expone que una parte de la dirigencia del Canalla no estaba del todo conforme con el ciclo del entrenador y mucho más con lo realizado en partidos de eliminación directa. Acá se desprenden las eliminaciones frente a Huracán en cuartos de final del Torneo Apertura, ante Estudiantes en los octavos de final del Clausura y la temprana salida de la Copa Argentina contra Unión en la ronda de 16avos de final.

Hay un tercer motivo que se vincula con lo sucedido entre la AFA y Rosario Central en la entrega de la copa por ser el mejor equipo de la tabla anual. Porque el técnico no estaría del todo de acuerdo con lo sucedido. Aunque hay comentarios desde el club que desmienten que esto haya generado un problema que desate el fin de ciclo para Ariel Holan.