Las nuevas luces modernas para adornar en Navidad y Año Nuevo: cómo son

Ya falta poco tiempo para las fiestas de Navidad y Año Nuevo y es momento de comenzar a pensar en la decoración. En este 2025, se suma una nueva tendencia en iluminación: luces inteligentes de LED y proyectores. Se trata de una opción más ecológica, sustentable y segura que se adapta mejor a los nuevos estilos de los hogares.
Luces LED inteligentes: la nueva tendencia para decorar tu casa en Navidad y Año Nuevo
Las clásicas tira de luces navideñas que se colgaban en los árboles o balcones comenzaron a ser reemplazadas por velas electrónicas, luces inteligentes y proyectores LED que reducen el consumo eléctrico y duran más tiempo. Así, la decoración de Año Nuevo o Navidad se piensa diferente.
Entre las más elegidas para decorar la casa en las fiestas aparecen:
- Velas electrónicas que crean ambientes más acogedores sin riesgo de incendio, posibilidad de quemarse. También pueden proyectar luces de colores.
- Tiras de neón flexibles que puede controlarse con el celular.
- Proyectores de luces LED inteligentes que se utilizan para sumar un detalle pintoresco, como figuras animadas o frases, en Navidad y Año Nuevo
- Jarras, macetas, frascos y adornos luminosos, estos solo llevan pilas o utilizan energía solar y pueden alegrar un ambiente fácilmente.
Así, se puede optar por luces recargables, solares o de bajo consumo que reduzcan el impacto ambiental, mantengan el espíritu festivo y eviten el clásico problema de que una de las bombillas de la tira de luces se rompa arruinando la estética.
Las 3 ideas de decoración con luces de LED
Lo bueno de las luces de LED, además de su bajo consumo, es que se pueden moldear y usar para diferentes decoraciones. Algunas recomendaciones son:
- Hacer siluetas de luces para Navidad, puede ser un árbol, estrellas y hasta un Papá Noel. Deben ser las luces con estructura de alambre para poder moldearlas.
-
Convertir frascos o macetas en adornos, podés sumar luces dentro de frascos, jarrones, casitas de madera con aberturas o botellas de vidrio para decorar los ambientes.
Muchos optan por añadir luces de LED a jarras o recipientes y sumarlos en ciertos ricones para decorar
- Si no tenés árbol no hace falta entrar en grandes gastos, podés buscar unas ramas secas y decorarlas con luces de guirnaldas LED y cualquier otro adorno que creas que necesite.