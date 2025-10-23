EN VIVO
Chau al blanco: cuál es el color que hay que usar en año nuevo para tener abundancia durante el 2026

Este año la tendencia cambia y recomiendan otro color para atraer la abundancia y la energía positiva para el 2026. 

23 de octubre, 2025 | 18.58

Una de las grandes tradiciones para recibir el año nuevo es vestirse de blanco. Sin embargo, esta vez la moda cambia y recomiendan esperar la llegada del 2026 vestidos de verde esmeralda. Se trata de un color clave que está en tendencia y sirve para atraer la abundancia, energía positiva y prosperidad. 

Adiós al blanco: por qué el verde esmeralda es la nueva tendencia para año nuevo

El verde esmeralda se presenta como uno de los colores en tendencia, que representa la elegancia y sofisticación, pero además tiene un significado especial detrás: está asociado al crecimiento y a la renovación. Por lo que es ideal para dejar atrás lo malo de los últimos 12 meses e iniciar una nueva etapa de cara al año que sigue.

Así que ya sea en un vestido, camisa, remeras o shorts es perfecto para recibir la llegada del nuevo ciclo. También se pueden usar accesorios, carteras, zapatos que realzan un look tranquilo y lo vuelven sofisticado.  

El color clave para festejar Año Nuevo es el verde esmeralda


Entre los diferentes color se puede combinar con:

  • Blanco: resalta el verde y da un look fresco y luminoso.
  • Negro: genera contraste y aporta sofisticación.
  • Beige o nude: suaviza el conjunto y lo hace más natural.
  • Gris claro: ideal para looks formales o de oficina.
  • Rosa viejo: arma el outfit perfecto en tendencia.

MÁS INFO

Cómo sumar el verde esmeralda a los ambientes de tu casa

Además de en la ropa, el color se puede sumar a la decoración del hogar para celebrar el Año Nuevo. De acuerdo al Feng shui, es un color que trae oportunidades y genera ambientes de equilibrio y bienestar en la casa. Se puede usar en:

  • Manteles.
  • Velas.
  • Centros de mesa.
  • Vajilla.

