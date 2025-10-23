Chau al blanco: cuál es el color que hay que usar en año nuevo para tener abundancia durante el 2026

Una de las grandes tradiciones para recibir el año nuevo es vestirse de blanco. Sin embargo, esta vez la moda cambia y recomiendan esperar la llegada del 2026 vestidos de verde esmeralda. Se trata de un color clave que está en tendencia y sirve para atraer la abundancia, energía positiva y prosperidad.

Adiós al blanco: por qué el verde esmeralda es la nueva tendencia para año nuevo

El verde esmeralda se presenta como uno de los colores en tendencia, que representa la elegancia y sofisticación, pero además tiene un significado especial detrás: está asociado al crecimiento y a la renovación. Por lo que es ideal para dejar atrás lo malo de los últimos 12 meses e iniciar una nueva etapa de cara al año que sigue.

Así que ya sea en un vestido, camisa, remeras o shorts es perfecto para recibir la llegada del nuevo ciclo. También se pueden usar accesorios, carteras, zapatos que realzan un look tranquilo y lo vuelven sofisticado.

El color clave para festejar Año Nuevo es el verde esmeralda

Entre los diferentes color se puede combinar con:

Blanco : resalta el verde y da un look fresco y luminoso.

: resalta el verde y da un look fresco y luminoso. Negro : genera contraste y aporta sofisticación.

: genera contraste y aporta sofisticación. Beige o nude : suaviza el conjunto y lo hace más natural.

: suaviza el conjunto y lo hace más natural. Gris claro : ideal para looks formales o de oficina.

: ideal para looks formales o de oficina. Rosa viejo: arma el outfit perfecto en tendencia.

Cómo sumar el verde esmeralda a los ambientes de tu casa

Además de en la ropa, el color se puede sumar a la decoración del hogar para celebrar el Año Nuevo. De acuerdo al Feng shui, es un color que trae oportunidades y genera ambientes de equilibrio y bienestar en la casa. Se puede usar en: