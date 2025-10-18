Hay tres colores de pelo que van a ser tendencia este verano 2026 y que le aportan una gran luminosidad al rostro. Si estás buscando teñirte el pelo de algún color que te levante y te aporte luz y frescura, estos tres tonos te van a encantar.
Estos colores fueron recomendados por expertos en estilismo de Estados Unidos, Nick Arrojo (estilista de celebridades en Nueva York), Tiffanie Richards (colorista principal en Louise O’Conner Salon), Jeremy Cohen (estilista de celebridades en IGK Salon) y Jess Gonzalez (experta en color de Pravana), en diálogo con el medio Real Simple.
3 colores de pelo en tendencia para este verano 2026
1. Balayage rubio caramelo
El rubio caramelo en formato balayage es una opción de rubio muy natural y delicada que le aporta luminosidad a cualquier tipo de piel. "Para las rubias, el color destacado de octubre es el balayage besado por el caramelo: reflejos cremosos mezclados con tonos dorados más profundos", dice Nick Arrojo.
Se trata de un tono muy cálido, ideal si estás bronceada o tenés subtonos cálidos, ya que "mantiene la luminosidad alrededor del rostro mientras transforma los rubios de verano en tonos más ricos". Además de usarse en verano, también es perfecto para el otoño.
2. Cobre dorado
El cobre sigue siendo uno de los colores más populares del año. “Favorece una amplia gama de tonos de piel y se ve especialmente bien en cortes con textura”, dice Arrojo. “El cobre dorado es pura energía: cálido, radiante y hace que el cabello cobre vida”, añade el experto. Queda bien tanto en pieles muy blancas como en pieles más morenas.
3. Castaño miel
El castaño miel tiene una base castaña profunda con reflejos dorados que aportan calidez y dimensión. “Este tono vive entre el rubio y el castaño, por eso es muy versátil. No es ni muy oscuro ni muy claro, y por eso favorece a casi todo el mundo. Refleja la luz dorada del otoño”, dice Jeremy Cohen. Es perfecto si querés aclararte el pelo pero te da miedo hacerte rubia totalmente.