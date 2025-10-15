¿Adiós al cherry?: estos son los colores que van a ser tendencia en el verano 2026

El verano 2026 está cada vez más cerca y la moda comienza a traer nuevas propuestas para vestirse. Uno de los grandes cambios que habrá en la nueva temporada estará en la paleta de colores: se apostará por tonos más vibrantes y llamativos.

Estos son los colores que serán tendencia en el verano 2026

Con la llegada de la primavera y el comienzo de temperaturas más calurosas, ya empieza a haber un adelanto de los colores que serán tendencia durante la temporada de verano 2026. Desde tonos más elegantes y refinados, hasta los más extravagantes y llamativos, la paleta será amplia y abarcará diferentes gustos.

Amarillo pastel (Butter Yellow)

Se trata de la estrella del verano 2026, que ya empieza a conquistar los diferentes locales indumentaria. Los vestidos -ya sea largos o cortos-, las camisas, tops, polleras y hasta pantalones de lino comienzan a dominar. Se trata de un color fresco, ideal para la temporada veraniega, que puede ser llamativo, pero que no resigna la elegancia. Su propósito es mantenerse como el nuevo color neutro y se puede combinar con otros tonos fuertes como

El amarillo pastel será la gran estrella de este verano 2026

Rosa suave

Cercano al rosa pastel, se trata de un color sutil que ofrece la posibilidad de combinarlo con otras prendas estampadas o de tonos estruendosos. Una gran opción es elegir vestidos o pantalones lisos y combinarlos con accesorios negros o blancos. Este color no deja de tener la elegancia y frescura ideal para una temporada de calor.

Verde menta (mint green)

Se trata de otro de los colores pasteles que predominarán en el verano por su frescura, suavidad y versatilidad. Las prendas de este color con textura pueden ser verdaderas piezas para destacar, pero también es un tono que se puede combinar fácilmente con otros tonos que seguramente ya tenés en tu ropero como gris claro, crema, negro, azul marino e incluso el amarillo pastel.

El verde menta es otro de los colores que predominarán en esta temporada de verano 2026

Violeta

Conocido como el color "berenjena" se trata de uno de los colores más llamativos que marcarán tendencia en esta temporada 2026. Los grandes diseñadores lo han elegido para vestidos y pantalones, pero también se encontrará en carteras, bolsos y zapatos. Una de las grandes recomendaciones es elegirlo para un total look.

¿Chau al cherry? Qué pasará con el color que marcó el invierno

Para los amantes del color cherry o rojo cereza hay buenas noticias: se mantendrá en tendencia durante el verano 2026. Si bien puede asociarse más al frío, no dejará de ser de los predilectos para los looks de esta temporada. Ya sea en carteras, zapatos o prendas de ropa, no deja de ser un color vibrante que puede levantar cualquier outfit con sofisticación y personalidad.