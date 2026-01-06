Receta fácil de cupcakes de pistacho: un clásico adaptado a estos tiempos

Los cupcakes se convirtieron en una de las opciones de pastelería más elegidas por su practicidad y versatilidad, tanto a la hora de prepararlos como de servirlos. En especial las versiones más actuales, como los cupcakes de pistacho y chocolate blanco, que reflejan una adaptación a los gustos de estos tiempos.
Este tipo de sabor aporta un equilibrio entre lo suave y lo intenso, ideal para sorprender sin recurrir a recetas demasiado complejas. Al tratarse de porciones individuales, no requieren cortes ni armado posterior, lo que simplifica mucho el trabajo en la cocina. Además, se pueden hacer con anticipación y conservar sin perder textura ni sabor, algo clave tanto para reuniones informales como para eventos más planificados.
En cuanto a ingredientes y pasos, suelen ser recetas simples, aptas incluso para quienes no tienen mucha experiencia en repostería. Por otro lado, su formato los vuelve sumamente prácticos para servir y comer en cualquier contexto. Son ideales para acompañar unos mates entre amigos, ya que se pueden tomar con la mano sin ensuciar, pero también funcionan a la perfección en celebraciones más sofisticadas, como cumpleaños, mesas dulces o eventos corporativos.
Receta de cupcakes de chocolate blanco y pistacho
Ingredientes para la masa
-
120 g de manteca a temperatura ambiente.
-
180 g de azúcar.
-
2 huevos.
-
1 cucharadita de esencia de vainilla.
-
200 g de harina 0000.
-
1 cucharadita de polvo de hornear.
-
100 g de chocolate blanco picado.
-
120 ml de leche.
-
80 g de pistachos pelados y picados.
-
1 pizca de sal.
Ingredientes para el frosting
-
200 g de queso crema.
-
80 g de manteca blanda.
-
120 g de azúcar impalpable.
-
50 g de chocolate blanco derretido.
-
Pistachos picados para decorar.
Paso a paso del cupcake
-
Precalentar el horno a 180 °C y colocar pirotines en un molde para cupcakes.
-
Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y aireada.
-
Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación, y sumar la vainilla.
-
Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal. Incorporarla a la mezcla alternando con la leche, integrando suavemente.
-
Agregar el chocolate blanco picado y los pistachos, mezclando apenas para distribuirlos.
-
Rellenar los pirotines hasta ¾ de su capacidad.
-
Hornear durante 18 a 22 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar por completo.
Paso a paso del frosting
-
Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta que esté cremosa.
-
Agregar el queso crema y el chocolate blanco derretido (frío) y batir hasta obtener una crema firme y lisa.
-
Colocar el frosting en una manga y decorar los cupcakes.
-
Terminar con pistachos picados por encima.