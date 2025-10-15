Chau al corte de pelo recto: este corte de pelo largo va a ser furor para el verano 2026.

El pelo largo y recto ya no va a ser tendencia este verano 2026, y en vez de eso, otro corte de pelo va a ser protagonista. Si sos de las que prefieren el pelo largo y no se animan a los cambios radicales, este corte de pelo te va a encantar. Le da volumen y vida al cabello sin perder el largo, ideal si querés un cambio sin sacririfcar la longitud de tu pelo.

El corte de pelo largo en tendencia para este verano es el mariposa. "Es el corte ideal para darle un toque de tendencia. Le da volumen al pelo, similar al de las capas de una mariposa. El largo se mantiene, pero le da un marco a la cara", cuentan las expertas en moda y estilismo de la cuenta de Instagram @muymona.

Este corte de pelo queda bien con cualquier tipo de rostro, ya sea que lo tengas ovalado, alargado, cuadrado o redondo. Podés pedirle a tu estilista que te haga la cantidad de capas que prefieras. La capa delantera tiene que ir a la altura de la barbilla, para encuadrar el rostro perfectamente. Si tenés pelo lacio, le da un volumen mucho más interesante.

Corte de pelo en tendencia para este verano 2026.

De igual manera, si tenés ondas o rulos este corte va a acentuar todavía más el movimiento. Podés peinarlas con crema para peinar para darles forma. Además, este corte mariposa también queda muy bien con flequillo cortina, otra tendencia para este verano 2026. Se trata de un flequillo mucho más natural que el recto tradicional, con una pequeña cantidad de pelo.

Corte Pixie: el otro corte de pelo en tendencia para el verano 2026

Otro corte de pelo en tendencia para este verano 2026 es el Pixie. A diferencia del mariposa, es para quienes se animen a llevar el cabello corto. Queda muy bien tanto en pelos lacios como ondulados y con rulos.

Corte de pelo en tendencia para este verano 2026.

Es un corte muy sofisticado y clásico. Además, el verano es una excelente oportunidad para atreverte a cortarte el pelo corto si estabas pensando en hacerlo. Es fresco, cómodo y no necesita que estés pendiente de peinarlo. Si tenés rulos u ondas, podés lavarlo como lo hacés regularmente y darle forma con una crema para peinar.