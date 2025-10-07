El estampado que será tendencia en la ropa de verano 2026.

Los clásicos de siempre se reinventan y esta vez le toca a los lunares. El estampado polka dots, ícono del estilo vintage y ladylike de los años 50, vuelve a instalarse con fuerza en la moda del verano 2026, pero con un giro contemporáneo que lo aleja de lo previsible.

Este revival rescata la elegancia simple de los 60, aunque reinterpretada en siluetas relajadas y urbanas: faldas midi, camisas fluidas, vestidos lenceros y accesorios que suman un toque romántico y alegre. La paleta se amplía: ya no se limita al clásico blanco y negro, sino que se expande hacia tonos pastel, combinaciones bicolores y hasta versiones metalizadas.

Las texturas también juegan un rol clave: sedas livianas, poplines o gasas translúcidas que aportan movimiento, frescura y feminidad, convirtiendo a los lunares en un estampado versátil que funciona tanto para looks de día como de noche.

Cómo usar los polka dots sin caer en lo clásico

Para el día es recomendable usar una blusa de lunares con jean o falda denim, lo cual le aporta un aire relajado y chic. Una opción para la noche es un vestido negro con lunares blancos, sandalias de tiras y labios rojos para evocar el glamour eterno de referentes del look como Audrey Hepburn o Dita Von Teese.Otra opción clásica para los días de oficina puede ser un vestido con lunares combinado con blazer oversize y mocasines logra un equilibrio entre formalidad y modernidad.

El secreto está en la versatilidad del estampado, que permite combinarse con prendas lisas, rayas finas o incluso prints florales para quienes se animan al mix & match. Además, los polka dots se filtran en pañuelos, carteras, uñas y medias, aportando guiños juguetones sin saturar el look.

Con su aire coqueto y atemporal, los clásicos polka dots nos recuerdan que la moda no siempre se trata de inventar, sino de reinterpretar con frescura lo eterno. Y en 2026, los lunares vuelven a ser protagonistas, conquistando armarios con su elegancia juguetona.