Casquete: el accesorio vintage que volverá en 2026.

El mundo de la moda vive un revival constante, y este 2026 promete traer de regreso un accesorio que marcó época: el casquete. Este complemento, que reinó en las décadas pasadas y luego desapareció del radar fashion, vuelve renovado y listo para convertirse en el protagonista de los looks del verano. Ya lo adoptaron referentes de estilo como Natalia Oreiro y Nicole Neumann, y las redes sociales lo posicionan cada vez más como el nuevo must-have.

El casquete destaca por su versatilidad: puede lucirse tanto en ocasiones informales como en eventos sofisticados. En su versión de crochet o con bordados, encarna el espíritu relajado del street style europeo; mientras que en encaje o con detalles de pedrería se transforma en un accesorio de alta elegancia, ideal para celebraciones y alfombras rojas. Desde los casquetes que Brigitte Bardot popularizó en los años 60 hasta su reciente aparición en las pasarelas de Valentino y Dolce & Gabbana, este pequeño tocado se reafirma como símbolo de frescura, personalidad y sofisticación.

Natalia Oreiro y Nicole Neumann, las famosas que adoptaron el casquete

Natalia Oreiro apostó por un casquete de encaje blanco para la presentación de su nueva película. Lo combinó con un conjunto sastrero en blanco y una blusa de encaje de mangas largas, logrando un estilismo romántico y coquette que destilaba glamour vintage. Por su parte, Nicole Neumann lo llevó en versión crochet, sumándose a la tendencia que arrasa en las calles de Copenhague y otras capitales de la moda.

Nicole Neumann y Natalia Oreiro se animaron a usar el casquete.

Así, el casquete se impone como el accesorio estrella que conquistará 2026: un guiño retro que vuelve para demostrar que la moda es cíclica y que los clásicos, cuando se reinventan, siempre encuentran la forma de brillar otra vez.