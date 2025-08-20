Girl next door: el look casual y de uso diario que está en tendencia.

En el universo de la moda, las tendencias aparecen y desaparecen, pero algunas logran permanecer por su simpleza y versatilidad. Ese es el caso del estilo girl next door (o “chica de al lado”), un look que transmite naturalidad, frescura y cercanía, y que en 2025 volvió a instalarse con fuerza, especialmente entre la Generación Z.

Originado en la cultura pop de los 90 y 2000, este estilo se caracteriza por su aire juvenil, amigable y sin pretensiones. Su éxito en redes sociales, donde el hashtag #girlNextDoor acumula millones de vistas en TikTok, lo convirtió en una de las estéticas más imitadas del momento.

Las claves del look 'girl next door'

Colores suaves: predominan los pasteles, el blanco, el beige y los celestes claros.

Prendas básicas y clásicas: remeras lisas, jeans rectos, cárdigans, vestidos simples y faldas plisadas.

Maquillaje natural: piel luminosa, labios rosados y cejas definidas sin exceso.

Cabello relajado: ondas suaves, colas bajas o suelto al natural.

Accesorios discretos: collares finos, aros pequeños y bolsos medianos.

En contraste con estéticas más recargadas, la girl next door ofrece un respiro minimalista y accesible, con un fuerte componente nostálgico que remite a las comedias románticas y series juveniles de hace dos décadas.

El outfit "Girl next door" consta de indumentaria clásica como jeans azules, saquitos tejidos y musculosas básicas.

Cómo lograr un outfit 'girl next door'

La clave está en invertir en básicos de calidad: un buen jean recto, una camisa blanca y un cárdigan son aliados infaltables. Luego, sumar detalles femeninos como una falda tableada o un moño en el cabello. Para completar el look, nada mejor que un maquillaje efecto “cara lavada” que resalte la frescura sin ocultar los rasgos. El resultado es un outfit canchero, fácil de armar y perfecto para el uso diario.