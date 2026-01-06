Renunció: importante figura de América dejó su programa para sumarse al streaming

Figura de América renunció a su otro trabajo.

El inicio de 2026 trae fuertes movimientos en los medios y confirma que el recambio hacia el streaming sigue acelerándose. En las últimas horas se conoció la salida de una figura que recién llegó a América TV, que decidió cerrar una etapa en la pantalla tradicional para apostar a nuevos desafíos en formatos digitales y multiplataforma.

¿Quién es la figura que renunció a su trabajo?

La noticia fue revelada por Visión Show y rápidamente generó repercusión en el ambiente. Se trata de la conductora de Gossip en Net TV, Pilar Smith, quien presentó su renuncia tras recibir propuestas que considera superadoras y que la impulsaron a cambiar de rumbo profesional.

Luego de que trascendiera la información, la periodista utilizó sus historias de Instagram para explicar los motivos de su decisión y llevar tranquilidad a sus seguidores. “Es verdad. Hoy se cierra una etapa hermosa”, escribió, dejando en claro que no hubo conflictos internos detrás de su salida.

Pilar Smith deja NET TV.

En ese mismo mensaje, agradeció al equipo y al público que la acompañó durante el ciclo. “Gracias a todos los gossiperos de mi vida, fui muy feliz, pero tengo ofertas superadoras y voy por ellas”, expresó, confirmando que la decisión está vinculada a nuevas oportunidades laborales.

Finalmente, blanqueó su próximo paso más inmediato en televisión abierta. “Siempre en mi corazón, los voy a extrañar. Hoy cierro Gossip, pero abro LAM”, escribió, confirmando su incorporación como nueva panelista del programa que conduce Ángel de Brito en América TV, donde pondrá gran parte de su energía a partir de ahora.

Pilar Smith pasa al streaming

Sin embargo, el cambio no se limita solo a LAM. Según contó Lucca Melpi, columnista de Estamos en Una (TV Pública), la periodista tendría dos propuestas más que explican su salida del ciclo de Net TV. “Tiene dos ofertas concretas por las cuales dejó Gossip”, aseguró.

Pilar Smith estará en LAM y podría pasarse a Bondi.

La principal opción sería la conducción de un programa propio por la mañana en Bondi Live, el canal de streaming que también pertenece a Ángel de Brito. De concretarse, no habría inconvenientes contractuales, ya que ambos trabajan juntos actualmente en América.

Además, Melpi reveló que existe otra propuesta sobre la mesa: sumarse como columnista al programa de Toti Pasman en Radio La Red, una posibilidad que aún se encuentra en evaluación. “Me lo cuentan fuentes muy cercanas al streaming y a la radio”, remarcó.