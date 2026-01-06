EN VIVO
Ni se parece a Bendita: filtraron el nombre del programa de Beto Casella en América TV

Cada vez se conocen más detalles sobre el programa que Beto Casella conducirá en América TV.

06 de enero, 2026 | 12.51

Mientras se terminan de definir los detalles de la escenografía y el formato del programa de Beto Casella en América TV, una de las grandes incógnitas era el nombre que llevaría el ciclo, ya que la marca Bendita pertenece a El Nueve. Finalmente, el misterio parece haber llegado a su fin gracias a una filtración en LAM.

Ángel de Brito fue el encargado de tirar la bomba, aunque con su habitual estilo irónico y resguardándose ante posibles cambios. "Me dijeron que se va a llamar... no sé si es cierto, eh. Cero chequeado lo que voy a contar", advirtió el conductor antes de soltar la palabra clave: "Barrida".

Ante la duda planteada por De Brito, fue Pepe Ochoa quien aportó la prueba documental que valida la información. El productor y panelista aseguró que el nombre no es un rumor de pasillo, sino una realidad legal. "Los panelistas firmaron un contrato y en el contrato dice que el nombre del programa es Barrida", afirmó Ochoa.

Un equipo con viejos conocidos y sorpresas

Mientras se define si "Barrida" será el título definitivo o un nombre tentativo de preproducción, lo que ya está confirmado es el equipo que acompañará a Beto Casella en este desafío. Tal como se anunció días atrás, el conductor logró llevarse a la columna vertebral de su éxito anterior.

Nadie se lo esperaba: filtraron el nombre del programa de Beto Casella en América.

En la mesa estarán figuras históricas como Alejandra Maglietti y Any Ventura, sumando el regreso de Walter Queijeiro y la voz inconfundible del locutor Mariano Flax. Además, el panel tendrá una cuota emotiva y familiar con la incorporación de Aníbal Pachano y de Franco Casella, el hijo del conductor, quien aportará su visión desde la música y la ciencia.

