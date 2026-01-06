Ni se parece a Bendita: filtraron el nombre del programa de Beto Casella en América TV

Nadie se lo esperaba: filtraron el nombre del programa de Beto Casella en América.

Mientras se terminan de definir los detalles de la escenografía y el formato del programa de Beto Casella en América TV, una de las grandes incógnitas era el nombre que llevaría el ciclo, ya que la marca Bendita pertenece a El Nueve. Finalmente, el misterio parece haber llegado a su fin gracias a una filtración en LAM.

Ángel de Brito fue el encargado de tirar la bomba, aunque con su habitual estilo irónico y resguardándose ante posibles cambios. "Me dijeron que se va a llamar... no sé si es cierto, eh. Cero chequeado lo que voy a contar", advirtió el conductor antes de soltar la palabra clave: "Barrida".

Ante la duda planteada por De Brito, fue Pepe Ochoa quien aportó la prueba documental que valida la información. El productor y panelista aseguró que el nombre no es un rumor de pasillo, sino una realidad legal. "Los panelistas firmaron un contrato y en el contrato dice que el nombre del programa es Barrida", afirmó Ochoa.

Un equipo con viejos conocidos y sorpresas

Mientras se define si "Barrida" será el título definitivo o un nombre tentativo de preproducción, lo que ya está confirmado es el equipo que acompañará a Beto Casella en este desafío. Tal como se anunció días atrás, el conductor logró llevarse a la columna vertebral de su éxito anterior.

En la mesa estarán figuras históricas como Alejandra Maglietti y Any Ventura, sumando el regreso de Walter Queijeiro y la voz inconfundible del locutor Mariano Flax. Además, el panel tendrá una cuota emotiva y familiar con la incorporación de Aníbal Pachano y de Franco Casella, el hijo del conductor, quien aportará su visión desde la música y la ciencia.