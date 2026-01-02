Horacio Pagani salió a contestar las acusaciones de Beto Casella: "No todo es plata"

Horacio Pagani le contestó a Beto Casella.

La interna televisiva entre Beto Casella y Horacio Pagani sumó un nuevo capítulo. Luego de las declaraciones del conductor sobre los motivos por los que el histórico periodista deportivo no lo acompañará en su desembarco en América TV, el periodista deportivo decidió romper el silencio y explicar, con lujo de detalles, por qué eligió quedarse en Bendita, ahora bajo la conducción de Edith Hermida en El Nueve.

Lejos de una respuesta escueta, Pagani optó por un mensaje en video que difundió en sus redes sociales, donde dejó en claro que su decisión no fue improvisada ni caprichosa. “Era una situación muy difícil para mí, porque por mis códigos de vida lo lógico era seguir a Beto”, reconoció de entrada, dejando en evidencia el vínculo personal y profesional que los une desde hace años.

La acusación de Beto Casella y la respuesta de Horacio Pagani

Según relató, la propuesta para sumarse al nuevo ciclo de Casella en América, producido por Mandarina, era “inmejorable” desde lo contractual. Sin embargo, el cambio implicaba una modificación sustancial en su rutina diaria: un horario más nocturno, con salidas cercanas a la medianoche, algo que terminó inclinando la balanza.

A los 82 años y con antecedentes cardíacos, Pagani explicó que priorizó su salud. Incluso reveló que su propio cardiólogo, Guillermo Casella, le recomendó no alterar sus hábitos. “No es lo mismo terminar a las diez de la noche que salir a las once y media o doce. Comer a cualquier hora, desordenarse… todo eso pesa”, detalló con franqueza.

En ese contexto, lanzó la frase que rápidamente se volvió viral y que funciona como respuesta directa a los dichos de Casella: “No todo es plata, muchachos. Y ojo, no trabajo gratis”. Con esa aclaración, el periodista buscó despejar versiones que lo señalaban como excesivamente exigente en lo económico.

Por esto Pagani se queda en El Nueve

Pero la decisión no pasó solo por lo físico. Pagani también destacó el fuerte lazo humano que construyó dentro de El Nueve. “Tengo una relación espectacular con los productores, camarógrafos, editores, asistentes… con toda la gente que está detrás de cámara”, contó. Incluso confesó que había llegado a organizar una comida de despedida, que finalmente no se concretó cuando decidió quedarse.

Horacio Pagani seguirá en El Nueve.

Así, mientras Casella se prepara para debutar en marzo con su nuevo programa, Horacio Pagani eligió la continuidad, el cuidado personal y los vínculos construidos a lo largo del tiempo. Una decisión que, según dejó en claro, va mucho más allá del dinero y que marca una postura firme en medio de una de las transiciones más comentadas de la televisión argentina.