Ignacio Malcorra no seguirá en Rosario Central y ya recibió la oferta de un grande del fútbol argentino

A qué equipo podría ir Ignacio Malcorra en este mercado de pases.

Una de las novelas del mercado de pases del fútbol argentino llegó a su fin este lunes 5 de enero: a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Ignacio Malcorra anunció que no continuará en Rosario Central. El volante de 38 años realizó la publicación minutos después de la presentación de Jorge Almirón como nuevo DT del 'Canalla'; desde el club, lo despidieron con un emotivo posteo en X. Ahora, con el pase en su poder, el futbolista recibió un ofrecimiento formal para convertirse en refuerzo de un grande del ámbito local.

Independiente fue el equipo que apuró por el talentoso mediocampista, figura de las últimas dos ediciones de la Copa de la Liga Profesional. La dirigencia del cuadro de Avellaneda siguió de cerca sus idas y vueltas y, ya oficializada su salida, presentó una oferta para que se sume al plantel del entrenador Gustavo Quinteros, quien lo pidió de cara a la próxima temporada.

Malcorra, cerca de Independiente: qué resta definirse para que llegue en este mercado de pases

En las últimas horas, Independiente realizó una oferta a Malcorra, que ve con buenos ojos la posibilidad de sumarse al 'Rojo'. En este mercado de pases, el jugador surgido en CAI (Comisión de Actividades Infantiles) sonó en Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe e, incluso, en Racing. Desde su entorno presentaron una contrapropuesta que no está lejos de lo que se presentó en primera instancia, por lo que hay optimismo de ambas partes para que la operación se lleve a cabo en los próximos días.

Hay un solo inconveniente que la dirigencia de Independiente aún evalúa para poder traerlo: según informó el periodista Matías Martínez, los responsables están "evaluando la masa salarial mensual del plantel para definir si avanzan o no". Las inminentes salidas de Felipe Loyola a Santos de Brasil y de Kevin Lomónaco podrían darle más aire al club para poder realizar esta maniobra.

El mensaje de Ignacio Malcorra despidiéndose de los hinchas de Central: "Me hicieron muy feliz"

"Queridos canallas: hoy es un día muy triste donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me despido con mucha tristeza, me hubiera encantado despedirme de otra manera dentro del gigante de Arroyito como nos conocimos. La hinchada más loca y hermosa del país. Entrar al gigante cada finde semana y ver el gigante explotado que te hacía jugar con la piel de gallina no tiene precio. Son recuerdos que nunca voy a olvidar. Con mi señora y mis hijos nos vamos con el corazón encanallado”.

“Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo cada partido y de dejar a central bien arriba como tiene que ser, con 2 campeonatos y todos los clásicos ganados. No soy de hablar mucho, pero dentro de la cancha traté de representar los colores de la mejor manera y creo que así fue. Los voy a extrañar mucho, guerreros y alentar de donde esté. Gracias por dejarme ser parte de su hermosa historia. ¡Un fuerte abrazo canallas queridos! Los quiero mucho".

El mensaje de despedida que Malcorra subió a sus historias de Instagram.

