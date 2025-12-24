El agente de Malcorra lapidó a Rosario Central y un grande ya lo quiere: "Nunca"

El agente de Malcorra lapidó a Rosario Central y un grande ya lo quiere

Sergio Levinton, manager de Ignacio Malcorra, rompió el silencio mientras un equipo grande busca al jugador que viene de ser campeón del fútbol argentino con Rosario Central. Justamente, el agente del diez "Canalla" destrozó al club en una reciente entrevista en la que no se guardó nada y destacó que "le faltaron el respeto" al futbolista nacido en Río Negro. Además, destacó que hay un grande como Racing que lo tiene en carpeta, pero todavía no hubo avances en las negociaciones en el mercado de pases.

En diálogo con Radio La Red (AM 910), el representante de "Nacho" aseguró que no hubo una comunicación por parte de la dirigencia comandada por Gonzalo Belloso para que el enganche siga en 2026. Por supuesto, esto no pasó para nada inadvertido y más aún teniendo en cuenta que es una de las principales estrellas del elenco que hasta hace pocas semanas condujo Ariel Holan y ahora dirigirá Jorge Almirón. Con el futuro de Malcorra como una incógnita, Levinton no dejó pasar la oportunidad para atacar a la cúpula rosarina.

Los palazos del manager de Malcorra contra la dirigencia de Rosario Central

"La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir su imagen con la verdad. Nadie del club lo llamó para sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo. A él lo deberían haber llamado", aseguró el actual representante del jugador y sostuvo que es "un referente de Central además de que ama el club. Por otro lado, negó rotundamente cualquier tipo de mala relación con sus compañeros como con Ángel Di María.

Un detalle no menor de la nota brindada por el agente del enganche es que hay un equipo grande del fútbol argentino que, si bien no avanzó por él, ya consultó condiciones. "De Racing hubo un sonde de gente del club, pero no es que se lo ofrecí"; añadió. Por último, Levinton se refirió a cómo está el futbolista con toda esta problemática que lo tiene como protagonista: "No lo puedo describir, siente que no se lo respetó como merecía, se le faltó bastante el respeto. Incluso para mí". Cabe destacar que el propio "Nacho" delcaró en una reciente entrevista mientras disfruta de sus vacaciones y sostuvo: "se terminó el contrato y estoy negociando uno nuevo. Puede darse o no...".

El mánager de Ignacio Malcorra rompió el silencio y destrozó a la dirigencia de Rosario Central

Los números de Malcorra en Rosario Central

Partidos jugados : 133.

: 133. Goles : 22.

: 22. Asistencias : 25.

: 25. Títulos: Copa de la Liga Profesional 2023; Liga Profesional 2025.

Qué equipos argentinos buscan a Malcorra en medio de la crisis con Central

El "Canalla" todavía no aseguró la continuidad de una de sus principales figuras y hay clubes interesados en contar con el futbolista de 38 años. Talleres de Córdoba se posiciona como uno de los principales candidatos con Carlos Tevez como DT, quien ya lo dirigió en su etapa en el elenco rosarino en 2022. La "T" no es el único, ya que también apareció en carpeta de Racing, Gimnasia de La Plata, Banfield y Unión de Santa Fe. Este último es uno de los más interesados, más aún teniendo en cuenta que "Nacho" vistió su camiseta antes de pasar a Arroyito.