Sorpresa en el fútbol argentino: el exótico refuerzo de Barracas Central en el mercado de pases

Barracas Central sorprendió en el fútbol argentino con un refuerzo internacional: de quién se trata.

Barracas Central anunció este lunes a un inesperado refuerzo de cara a la temporada 2026 del fútbol argentino. Después de alcanzar los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y de obtener la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, el conjunto que dirige técnicamente Rubén Darío Insúa sumó a Wilfredo Rivera, un joven delantero de 22 años proveniente de Puerto Rico quien es internacional con su selección y que jugó en el histórico amistoso contra Argentina, disputado en octubre de este año.

Así lo anunció el 'Guapo' en sus redes sociales: "¡Bienvenido Wilfredo! Wilfredo Rivera, jugador de la Selección de Puerto Rico, es el primer refuerzo de Barracas Central para el 2026". El atacante de 1.68 metros llega proveniente desde el Academia Quintana de su país, al cual llegó en 2024 y en donde anotó 18 goles en tan solo 22 presentaciones; antes, pasó por las divisiones inferiores del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), cuadro en el que debutó profesionalmente en 2021 con apenas 17 años.

Wilfredo Rivera es el primer refuerzo de Barracas Central: su experiencia contra la Selección Argentina con Puerto Rico

Rivera, oriundo de la capital San Juan, llegó a jugar algunos partidos con el seleccionado de Estados Unidos antes de integrar la lista de convocados de Puerto Rico en el campeonato Sub 17 de la CONCACAF en 2019. Desde entonces, su ascenso dentro del equipo de su país fue meteórico, y actualmente es una de las principales figuras a sus 22 años. Recientemente, disputó el amistoso contra la Selección Argentina en octubre (encuentro que finalizó con una aplastante goleada por 6 a 0 a favor de la 'Albiceleste') y sorprendió al público con sus gambetas y desequilibrio.

"Fue un orgullo muy grande no solo para mí, sino que también para Puerto Rico. Nunca me voy a olvidar de esto", declaró minutos después del partido. A pesar del resultado adverso, el combinado caribeño vivió una jornada inolvidable al enfrentarse a uno de los mejores seleccionados de la actualidad. "Yo creo que todo el mundo estaba un poco starstruck (deslumbrado), pero también Charlie (Trout, DT de la selección) nos dijo que nos íbamos a congelar y no íbamos a saber qué hacer, pero que teníamos que mirar a nuestros compañeros y entender que estamos jugando y no es más que eso", analizó.

Además, aprovechó para deshacerse en elogios con Lionel Messi: "Cuando vi al tipo ese, no tengo que decir su nombre, se sintió como un juego, como si estuviera jugando al FIFA, pero cuando lo veo ahí... Sin palabras. Es un juego normal. Ellos son humanos como nosotros y comen lo mismo que nosotros. No es nada de fuera del planeta. El único fuera del planeta es Messi, ja", sentenció.

"El único fuera del planeta": Rivera llenó de elogios a Messi tras el amistoso entre Argentina y Puerto Rico.

Los números de Wilfredo Rivera en su carrera profesional

105 partidos disputados.

30 goles.

14 asistencias.

Un título: Apertura 2025 de la Liga de Puerto Rico.

El comunicado de Barracas Central en respuesta a la Conmebol por el fútbol femenino para la Copa Sudamericana

El Club Atlético Barracas Central informa a sus socios y simpatizantes que en el marco del desarrollo del fútbol femenino que comenzó este año con la incorporación y disputa de los torneos oficiales de Futsal de Primera División y Juveniles, hemos solicitado a la Asociación del Futbol Argentino la inclusión de nuestro equipo de fútbol 11 para la temporada 2026 en la Divisional C.

Asimismo, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de Licencia de Clubes de CONMEBOL, también pedimos participar en el torneo SUB-19 de la disciplina.

De esta manera, Barracas Central cumplirá con todos los requisitos que exige la normativa a fin de poder participar en una copa internacional durante el próximo año.