Malcorra habló de la foto los nenes de Newell's y la decisión polémica de la dirigencia: "Tristeza"

Malcorra habló de la foto los nenes de Newell's y la decisión polémica

Ignacio Malcorra rompió el silencio luego de la foto con los nenes de las inferiores de Newell's que derivó en la decisión polémica de la dirigencia de la "Lepra" en sancionarlos haciendo foco en la eterna rivalidad entre los clubes. El diez y referente del Rosario Central de Ariel Holan brindó una conferencia de prensa este viernes 6 de junio en la que expuso su opinión. Como pieza importante del "Canalla", el futbolista no se guardó nada a la hora de decir lo que piensa.

La determinación de Juan Álvarez, encargado de la Escuela de Fútbol Infantil "Malvinas Argentinas" fue la que generó el escándalo ya que suspendió al grupo de niños de tan sólo 9 años que aparecieron junto al futbolista nacido en Río Negro en una imagen que se hizo viral. Esto generó una ola de repudios hacia su persona teniendo en cuenta la edad de los pequeños y la insólita medida que tomó. Malcorra habló sobre esta cuestión y explicó lo que pasó, además de cuestionar la manera en que se manejó Newell's.

Malcorra rompió el silencio en medio del escándalo tras la foto de los nenes de Newell's con él

"Me da mucha tristeza, me pone mal por el hecho de los nenes, ellos estaban ahí, fui a ver a mí hijo y terminaron de jugar, pasaron, me saludaron y se sacaron una foto así como me saco siempre con todos", esbozó Malcorra acerca de esta polémica. A su vez, agregó: "Después llegó a lo que llegó... me pone triste por eso, porque son nenes de 8 años, inocentes que todavía no saben mucho lo que hacen. Quisieron un momento de felicidad y no pasa nada más que por eso como hace cualquier nene cuando ve un jugador de Primera División de sacarse una foto".

La foto que derivó en la polémica decisión de Newell's

Qué dijo el responsable de sancionar a los nenes de Newells por la foto con Malcorra

Juan Álvarez, encargado de Escuela de Fútbol Infantil "Malvinas Argentinas", que trató de argumentar la situación de una manera insólita: "Newell's está encima de todos". En una charla con Cadena 3, Álvarez indicó que llevaron adelante esta situación porque estos seis chicos de nueve años "Representan a Newells y Newells está por encima de todos. Estos chicos están becados porque cuando tiene una beca tienen que tener cierta responsabilidad. Hay cosas que no que estaban en desacuerdo con este muchacho. defendemos lo que es newells y la responsabilidad".

"Esa foto generó muchas cosas y más aún en el momento en que vivimos, por eso se tomó una medida con el fin de preservar la vida cotidiana en la entidad. A lo mejor nos equivocamos, pero con los doce padres y madres se acordó en una reunión esta medida y todos estuvieron de acuerdo", agregó Panciroli a La Capital, que es encargado del predio Escuela Malvinas Argentinas.