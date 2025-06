Scaloni sorprendió sobre el escándalo de la foto de los nenes de Newell's con Malcorra

A a un de enfrentar a Chile, Scaloni se refirió al escándalo de la foto de los nenes de Newell's con Malcorra.

A un día de enfrentar a Chile de visitante por las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no esquivó uno de los temas más importantes del fútbol argentino: el escándalo que se generó luego de que Newell's sancionara a seis chicos del club por sacarse una foto con Ignacio Malcorra, jugador y referente actual de Rosario Central. El DT, fiel a su estilo, dejó un mensaje reflexivo y, además, sentó postura contundente.

Si bien el encuentro entre los chicos de 9 años y el talentoso zurdo se había dado hace casi dos meses en Funes, la foto se viralizó el martes en redes sociales. También se conoció que los directivos de Newell's suspendieron 3 meses a los nenes de las inferiores y le quitaron las becas, con el fin de disciplinar y, según esgrimieron desde la dirigencia rosarina, para cuidar la integridad física y mental de los juveniles.

Por eso, en la conferencia de prensa previa a viajar a Santiago de Chile, Scaloni fue consultado por toda la polémica que se generó en el club en el que debutó profesionalmente y apoyó, sin dudarlo, a los nenes. "Vi la foto y realmente lo que hay que valorar es que esos chicos se quisieron sacar una foto con un jugador de Primera División", comenzó diciendo el oriundo de Pujato, Santa Fe.

Incluso, Scaloni resaltó la actitud que tuvo Malcorra de sacarse una foto con jugadores de Newell's. "Los chicos vieron que es un futbolista que llegó a Primera y le pidieron una foto". "Yo a esa edad me hubiera encantado, y hubiera hecho lo mismo, sin importarme la camiseta", expresó.

Al mismo tiempo, remarcó que "es importante dar el mensaje que estos nenes se saquen la foto, no importa la camiseta que sea". "Es el ejemplo que tenemos que dar para erradicar la violencia y toda la locura que se está viviendo. Espero que sirva de experiencia para que no vuelva a suceder. O que vuelva a suceder la foto, mejor dicho, ese es el mensaje que tenemos que dar", cerró el conductor de la "Albiceleste" al respecto.

La explicación que dio un entrenador de inferiores ante el escándalo

El encargado de la Escuela de Fútbol Infantil "Malvinas Argentinas", Juan Álvarez, trató de argumentar la sanción de una manera insólita. "Newell's está encima de todos", comenzó diciendo en una charla con Cadena 3, consultado sobre por qué habían sido castigados los chicos.

Álvarez indicó que llevaron adelante esta situación porque estos seis chicos de nueve años "representan a Newell´s y Newell´s está por encima de todos". "Estos chicos están becados porque cuando tiene una beca tienen que tener cierta responsabilidad. Hay cosas que no que estaban en desacuerdo con este muchacho. defendemos lo que es newells y la responsabilidad", remató.

El presidente de Newell's dio otra versión de los hechos

"Primero, esto sucedió hace 50 días aproximadamente. Yo me acerqué a Malvinas. Tuve una reunión con los papás y mamás de los nenes. No se tomó una medida disciplinaria contra los chicos y las familias. Al contrario, algunos padres quisieron sacar a los chicos del club porque recibían amenazas telefónicas de otros padres de la categoría. Una locura", declaró Ignacio Astore, presidente del "Rojinegro".

Por otro lado, Astore nego que haya existido una sanción para los chicos. "No fue una medida disciplinaria por parte del club. No es un castigo. Pero había padres que querían sacar a los chicos por temor a agresiones porque siempre hay gente que no piensa que son chicos de 8 años de edad. Algunos padres entraron en una angustia, a temor de ser agredidos. ¿Qué decisión se tomó? Enfriemos las aguas. El lunes tengo una reunión con los papás", manifestó.

Para finalizar, el mandamás "leproso" relacionó la viralización de este hecho con el momento institucional que atraviesa el club. "Como estamos en un año político institucional, nos llama la atención que salga esta información a 50 días. El único que les puede sacar la beca es Ignacio Astore. No se las va a sacar a nadie. Para preservar a los chicos, en conjunto con los padres, se tomó esta medida y que ninguno se vaya del club. Los nenes son todos hinchas de Newell's", dijo.