Borrados en Independiente: los 7 jugadores a los que Quinteros no tendrá en cuenta

Adiós Independiente para varios jugadores en el 2026.

Independiente se desprenderá de siete jugadores en breve, ya que en plena pretemporada el entrenador Gustavo Quinteros les comunicó que no los tendrá en cuenta. Con los torneos nacionales solamente por delante, sin participación en los certámenes continentales, el equipo de Avellaneda necesita reducir el plantel profesional para bajar la masa salarial también.

Los futbolistas que se irán son los que vuelven de los préstamos en otros clubes de menor relevancia, a los cuales no les alcanzó lo demostrado en esos destinos para continuar con la camiseta del "Rojo". El director técnico ya tiene a la formación titular definida y busca recambio con los refuerzos que hasta ahora no llegaron en el mercado de pases.

Los 7 jugadores de Independiente que no seguirán en el 2026

Martín Zurita

El defensor central de 25 años finalizó en septiembre del 2025, antes de tiempo, su cesión en Círculo Otamendi en el Federal A, donde completó 22 partidos. Después de pasos por Nueva Chicago y Atlético Güemes de Santiago del Estero en la Primera Nacional, deberá buscarse club.

Kevin López

El mediocampista de contención, de 24 años, viene de jugar 20 encuentros en el "Decano", aunque su rendimiento no convenció en Independiente y todo indica que se irá otra vez a otra institución.

Jhonny Quiñónez

El volante ecuatoriano de 27 años llegó a Avellaneda por un pedido expreso del entonces técnico Carlos Tevez, aunque no estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando estaba en Barcelona de Ecuador, no jugó demasiado y debe regresar al "Diablo", pero no será tenido en cuenta por Quinteros.

Sergio Ortiz

El mellizo es un volante central de 24 años apareció con buenas condiciones con la camiseta del "Rojo", aunque luego no pudo imponerse y se marchó a préstamo. Pasó por Nueva Chicago y Atlético Tucumán y volvió al "Rey de Copas" para la pretemporada, aunque otra vez se irá cedido en los próximos días.

El "Melli" Ortiz, afuera de Independiente.

Ramiro Lobo

El mediocampista ofensivo de 23 años pasó por Dock Sud, en el Ascenso argentino, y nuevamente no sumará minutos en Independiente. Analizan ofertas.

Braian "Chaco" Martínez

El extremo de 26 años tuvo una buena temporada con la remera de Tigre y debería retornar al "Rey de Copas", pero lo más probable es que salga otra vez a algún conjunto de la elite.

Rodrigo "Chila" Márquez

El talentoso extremo misionero de 23 años era una de las mejores joyas de las divisiones inferiores, pero sus graves lesiones en la rodilla no le permitieron explotar sus cualidades en la Primera división de Independiente. Luego de su paso por Platense, donde apenas disputó cinco encuentros, lo quiere Temperley para la Primera Nacional.

El plantel de Independiente en su vuelta al trabajo en 2026

Arqueros:

Mateo Morro.

Joaquín Blázquez.

Rodrigo Rey.

Lucas Lavagnino.

Defensores:

Jonathan De Irastorza.

Luciano Barros Ayala.

Nicolás Garrido.

Franco Paredes.

Juan Manuel Fedorco.

Milton Valenzuela.

Facundo Zabala.

Leonardo Godoy.

Federico Vera.

Nicolás Freire.

Kevin Lomónaco.

Sebastián Valdéz.

Mediocampistas:

Mateo Pérez Curci.

Tomás Parmo.

Lautaro Millán.

Joel Medina.

Felipe Loyola.

Luciano Cabral.

Iván Marcone.

Pablo Galdames.

Federico Mancuello.

Delanteros:

Javier Ruiz.

Ignacio Pussetto.

Gabriel Ávalos.

Josías Palais.

Felipe Tempone.

Alan Laprida.

Enzo Taborda.

Santino Viollaz.

Matías Abaldo.

Walter Mazzantti.

Santiago Montiel.

Diego Tarzia.

*Rodrigo Fernández Cedrés se sumará al plantel en los próximos días.