El fixture de la Copa Argentina 2026: cuándo se juegan todos los partidos

Los partidos correspondientes a los 32avos de final de la Copa Argentina tienen fecha confirmada para este 2026. Desde las redes del torneo dieron detalles acerca de los cruces correspondientes a la primera fase del torneo y ya hay 4 encuentros en los que ya se sabe dónde se jugarán. Independiente Rivadavia de Mendoza buscará defender el título que consiguió en 2025 y que lo llevó a la Libertadores de esta temporada.

Entre el domingo 18 y el miércoles 21 de enero tendrán lugar los primeros duelos de la mencionada instancia y el ganador del trofeo será el que abra la nueva edición de este certamen. La "Lepra" se medirá contra Estudiantes -de Caseros- en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Ese mismo día jugarán Lanús y Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero, cotejos a los que se sumarán los que se desarrollarán horas más tarde.

Los partidos de 32avos de la Copa Argentina confirmados con sede, horario y fecha

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Estudiantes (Caseros) - 19 horas en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.

Lanús vs. Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) - 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes).

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó - 21.15 horas en el Estadio Florencio Sola (Banfield)

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors vs. Midland - 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez (Lanús).

Partidos confirmados para los 32avos de final de la Copa Argentina

Los partidos de la Copa Argentina 2026 con horario y estadio a confirmar

Miércoles 4 de febrero

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

Barracas Central vs. Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Jujuy

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Martes 17 de febrero

Aldosivi vs. San Miguel

Tigre vs. Claypole

River Plate vs. Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn

Godoy Cruz de Mendoza vs. Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield vs. Real Pilar

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

Racing vs. San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

Newell's vs. Acassuso

Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca

Martes 31 de marzo

Unión vs. Agropecuario

Miércoles 1° de abril

Instituto vs. Atlanta

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán

Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros

El calendario de la Copa Argentina 2026

32avos de final

Equipos Conmebol: pueden jugar hasta el 25 de marzo.

Equipos no Conmebol: pueden jugar hasta el 15 de abril.

16avos de final

Se llevarán a cabo durante las semanas de playoffs del Torneo Clausura.

Equipos no Conmebol: durante las 4 semanas de mata-mata.

Equipos Conmebol: el fin de semana siguiente de que queden eliminados.

Equipo Conmebol y finalista del campeonato: jugará el 31 de mayo.

Cuartos de final y semifinales

Fecha y sedes a definir.

Final