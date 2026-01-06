EN VIVO
Copa Argentina

El fixture de la Copa Argentina 2026: cuándo se juegan todos los partidos

La Copa Argentina anunció toda la información de algunos partidos de 32avos de final del torneo. Cuándo y dónde se disputarán.

06 de enero, 2026 | 16.20

Los partidos correspondientes a los 32avos de final de la Copa Argentina tienen fecha confirmada para este 2026. Desde las redes del torneo dieron detalles acerca de los cruces correspondientes a la primera fase del torneo y ya hay 4 encuentros en los que ya se sabe dónde se jugarán. Independiente Rivadavia de Mendoza buscará defender el título que consiguió en 2025 y que lo llevó a la Libertadores de esta temporada.

Entre el domingo 18 y el miércoles 21 de enero tendrán lugar los primeros duelos de la mencionada instancia y el ganador del trofeo será el que abra la nueva edición de este certamen. La "Lepra" se medirá contra Estudiantes -de Caseros- en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Ese mismo día jugarán Lanús y Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero, cotejos a los que se sumarán los que se desarrollarán horas más tarde.

Los partidos de 32avos de la Copa Argentina confirmados con sede, horario y fecha

Domingo 18 de enero

  • Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Estudiantes (Caseros) - 19 horas en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.
  • Lanús vs. Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) - 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes).

Lunes 19 de enero

  • Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó - 21.15 horas en el Estadio Florencio Sola (Banfield)

Miércoles 21 de enero

  • Argentinos Juniors vs. Midland - 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez (Lanús).

Partidos confirmados para los 32avos de final de la Copa Argentina

Los partidos de la Copa Argentina 2026 con horario y estadio a confirmar

Miércoles 4 de febrero

  • Platense vs. Argentino de Monte Maíz
  • Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

  • Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú
  • Barracas Central vs. Temperley

Miércoles 11 de febrero

  • Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Jujuy
  • Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi vs. San Miguel
  • Tigre vs. Claypole
  • River Plate vs. Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

  • Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn
  • Godoy Cruz de Mendoza vs. Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield vs. Real Pilar
  • Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano vs. Atlético de Rafaela
  • Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

  • Racing vs. San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

  • Newell's vs. Acassuso
  • Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca

Martes 31 de marzo

  • Unión vs. Agropecuario

Miércoles 1° de abril

  • Instituto vs. Atlanta
  • Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Martes 7 de abril

  • Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán
  • Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio
  • Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril

  • Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez
  • Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros

El calendario de la Copa Argentina 2026

32avos de final

  • Equipos Conmebol: pueden jugar hasta el 25 de marzo.
  • Equipos no Conmebol: pueden jugar hasta el 15 de abril.

16avos de final

  • Se llevarán a cabo durante las semanas de playoffs del Torneo Clausura.
  • Equipos no Conmebol: durante las 4 semanas de mata-mata.
  • Equipos Conmebol: el fin de semana siguiente de que queden eliminados.
  • Equipo Conmebol y finalista del campeonato: jugará el 31 de mayo.

Cuartos de final y semifinales

  • Fecha y sedes a definir.

Final

  • Miércoles 4 de noviembre de 2026 con horario y sede a definir.
