El fixture de la Copa Argentina 2026: cuándo se juegan todos los partidos

Los partidos correspondientes a los 32avos de final de la Copa Argentina tienen fecha confirmada para este 2026. Desde las redes del torneo dieron detalles acerca de los cruces correspondientes a la primera fase del torneo y ya hay 4 encuentros en los que ya se sabe dónde se jugarán. Independiente Rivadavia de Mendoza buscará defender el título que consiguió en 2025 y que lo llevó a la Libertadores de esta temporada.
Entre el domingo 18 y el miércoles 21 de enero tendrán lugar los primeros duelos de la mencionada instancia y el ganador del trofeo será el que abra la nueva edición de este certamen. La "Lepra" se medirá contra Estudiantes -de Caseros- en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Ese mismo día jugarán Lanús y Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero, cotejos a los que se sumarán los que se desarrollarán horas más tarde.
Los partidos de 32avos de la Copa Argentina confirmados con sede, horario y fecha
Domingo 18 de enero
- Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Estudiantes (Caseros) - 19 horas en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.
- Lanús vs. Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) - 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes).
Lunes 19 de enero
- Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó - 21.15 horas en el Estadio Florencio Sola (Banfield)
Miércoles 21 de enero
- Argentinos Juniors vs. Midland - 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez (Lanús).
Los partidos de la Copa Argentina 2026 con horario y estadio a confirmar
Miércoles 4 de febrero
- Platense vs. Argentino de Monte Maíz
- Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo
Jueves 5 de febrero
- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú
- Barracas Central vs. Temperley
Miércoles 11 de febrero
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Jujuy
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
Martes 17 de febrero
- Aldosivi vs. San Miguel
- Tigre vs. Claypole
- River Plate vs. Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn
- Godoy Cruz de Mendoza vs. Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
- Banfield vs. Real Pilar
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Viernes 27 de marzo
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
Sábado 28 de marzo
Racing vs. San Martín de Formosa
Domingo 29 de marzo
- Newell's vs. Acassuso
- Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca
Martes 31 de marzo
- Unión vs. Agropecuario
Miércoles 1° de abril
- Instituto vs. Atlanta
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
Martes 7 de abril
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán
- Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
Miércoles 8 de abril
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez
- Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros
El calendario de la Copa Argentina 2026
32avos de final
- Equipos Conmebol: pueden jugar hasta el 25 de marzo.
- Equipos no Conmebol: pueden jugar hasta el 15 de abril.
16avos de final
- Se llevarán a cabo durante las semanas de playoffs del Torneo Clausura.
- Equipos no Conmebol: durante las 4 semanas de mata-mata.
- Equipos Conmebol: el fin de semana siguiente de que queden eliminados.
- Equipo Conmebol y finalista del campeonato: jugará el 31 de mayo.
Cuartos de final y semifinales
- Fecha y sedes a definir.
Final
- Miércoles 4 de noviembre de 2026 con horario y sede a definir.